A curra do peão: a violência sexual contra homens é tema em ‘Pantanal’

Focada na maturidade como plataforma pessoal, a jornalista Kika Gama Lobo escreve sobre as sensações e barreiras que as mulheres de 50 anos vivenciam

Sim, Alcides será currado por Tenório no remake de Pantanal, alterando a cena original da castração. Fiquei pensando na violência sexual contra homens. Não falo dos meninos, mas sim de homens maduros sendo estuprados por seus algozes. Pouco se fala da humilhação sexual a que alguns machos são submetidos.

Relatos de guerra. Situações extremas geram atitudes impensáveis no dia a dia de um homem. Tive acesso a relatos de prisioneiros que contam como nas cadeias de alta periculosidade do Brasil, o estupro masculino faz parte da coação para desestabilizar a moral dos homens. Na cultura brasileira, do homem espada, viril, comedor e, muitas vezes, ele mesmo um assediador de mulheres – quando refém de outros homens – o estrago é vitalício.

A espiral de crueldade começa muitas vezes com tortura física e psicológica, utilizando o sexo como punição, por meio de humilhação, flagelo genital, penetração de objetos, incestos forçados, castração e inclusive a esterilização. Fotografar homens sendo abusados, homens dançando nus, homens encoleirados tipo cachorro e soltar esse material pela web, obrigar homens a se masturbarem em frente aos filhos e mulheres e serem submetidos à situações constrangedoras como estupro de vulneráveis enquanto são – eles mesmos – penetrados também acontece, porém tudo à boca pequena.

Nos acostumamos a sermos nós, mulheres, violentadas e humilhadas. Que o tema da curra masculina talvez seja uma oportunidade de debate. O folhetim pode ajudar a jogar luz nesse tema espinhoso. Quem aí puxa essa conversa?