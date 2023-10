A química do amor e reconhecimento: a fórmula de Elizabeth Zott

Em meio à tantas séries inspiradas em pessoas reais, Uma Questão de Química vem de uma história real, embora não seja necessariamente a mais esperada. Por isso, se você der um Google de “quem foi Elizabeth Zott“, isso graças à Brie Larson, cuja carreira é desenhada em papéis feministas, biográficos e de destaque, vai ficar surpreso em descobrir que ela não existiu. Não como a vemos.

Saída da imaginação da escritora Bonnie Garmus, Elizabeth Zott nasceu de um dia frustrante da vida de Bonnie, que “queria saudar aquela geração de donas de casa esquecidas” e ,ao mesmo tempo, endereçar o ambiente misógino de seu trabalho.

Depois de uma reunião na qual era a única mulher na mesa, Bonnie ficou pensando o quanto representava para uma mulher nos anos 1960 sonhar com uma carreira “masculina”, e foi como se Elizabeth Zott se apresentasse.

No livro, escrito como uma biografia, Elizabeth começa como uma química talentosa com ambições profissionais acadêmicas, que trabalhava na Hastings Research Institute, onde sua pesquisa era ignorada ou, ainda pior, é literalmente roubada por colegas homens que levam os créditos sem o menor problema.

Revoltada, Elizabeth tenta se impor, mas sua postura a faz perder o emprego. Em tempos que casamento era a única forma de ter sexo sem críticas, seu relacionamento não-convencional com o cientista Calvin Evans gera uma filha e escândalo. Até aí, quem está acompanhando a série, sabe que vem ainda uma virada: Elizabeth vai virar uma improvável estrela de TV, apresentando um programa de culinária, Dinner at Six.

Embora sem linguagem inovadora, nem mesmo uma história,Uma Questão de Química, disponível na Apple TV+, é uma delícia e um veículo perfeito para Brie Larson, que está construindo uma filmografia alinhada com seu ativismo.

Brie não passa necessariamente simpatia, mas nos faz conectar com os traumas e frustrações de sua personagem. Desculpem o spoiler, mas aqui vai: Elizabeth vai acabar na TV ao criticar os almoços de sua filha. A diferença é que ela leva em consideração o valor nutricional da alimentação em vez da beleza dos pratos.

O detalhismo com que explica o que é preciso, como se fosse um experimento químico, convence a um executivo que ali está a semente de um novo programa de culinária que pode ensinar não apenas merendas escolares com base científica, mas criar refeições nutritivas e deliciosas. Mais do que isso, Elizabeth vai encorajar as mulheres a perceberem que elas também são capazes de criar algo novo.

Bem amarrado, com uma ótima atuação de Brie, só vejo uma coisa cansativa e não é um problema exclusivo de Uma Questão de Química. Percebam que todas as séries ou filmes que mostram químicos e matemáticos usam o mesmo clichê: se são pessoas boas em exatas, parece que não têm talento humano, mas gente, NINGUÉM conversa recitando fórmulas.

Nem como poesia, menos ainda com prosa. O que é desnecessário para comprovar a inteligência das personagens, em especial, de mulheres como Elizabeth Zott. Ser bom com exatas não deveria incapacitar qualquer interação social básica. Nada disso estraga a série, é apenas uma observação. Sabe por que? Há química. Uma fórmula certeira.