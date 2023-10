Na onda de The Crown: 7 livros sobre a família real britânica

Atualizado em 25 out 2023, 14h01 - Publicado em 26 out 2023, 06h48

Por Naiara Taborda

A Netflix liberou há poucos dias o trailer da nova – e última – temporada da série The Crown, que acompanha a história da realeza britânica desde que a Rainha Elizabeth II assumiu o trono.

Por isso, vamos ajudar você a entrar no clima com uma série de livros que contam a história da família real britânica, as polêmicas relacionadas à monarquia e a trajetória de algumas das mulheres mais marcantes do reinado britânico. Olha só: