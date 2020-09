Uma nova versão do filme “O Poderoso Chefão” será lançada

Uma versão reeditada do clássico filme “O Poderoso Chefão 3 será lançada em breve. Na última quinta-feira (3), o estúdio Paramount informou que a nova versão refletirá a “visão original do final”, já que a última não agradou fãs e críticos.

O novo desfecho, intitulado de “Mario Puzo’s The Godfather, Coda: The Death of Michael Corleone” (ainda sem tradução para o português), será lançado em comemoração aos 30 anos da série, em meados de dezembro deste ano, nos cinemas. Só depois chegará às plataformas digitais.

“Criei um novo começo e fim e reorganizei algumas cenas, tomadas e entradas de música”, disse o diretor Francis Ford Coppola, aos 81 anos, em um comunicado. Quando lançado em 1990, O Poderoso Chefão Parte III não foi tão bem recebido. Os dois filmes anteriores, por sua vez, foram indicados para 22 categorias do Oscar, vencendo nove delas, incluindo a de Melhor Filme.

Ao longo dos anos, Coppola discutiu o terceiro filme e como ele teria que ser mudado, caso tivesse a oportunidade de fazê-lo. O trabalho envolve até o ajuste de cortes, arranhões e manchas. A refação inclui também materiais inéditos, concluída de forma remota em razão da pandemia do novo coronavírus.

Continua após a publicidade

“O Sr. Coppola supervisionou todos os aspectos da restauração enquanto trabalhava na nova edição, garantindo que o filme não apenas parecesse e soasse puro, mas também atendesse aos seus padrões pessoais e visão de direção”, disse Andrea Kalas, vice-presidente de arquivos da Paramount.