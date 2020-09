Documentário sobre Caetano Veloso é exibido no Festival de Veneza

O documentário Narciso em Férias, que fala sobre a época em que Caetano Veloso foi preso pela Ditadura Militar, foi exibido no Festival de Cinema de Veneza na última segunda-feira (7). O filme é a única obra brasileira no evento e foi destaque na seção Fuori Concorso (Fora de Concurso), não concorrendo ao prêmio principal.

Ao longo do documentário, Caetano traz recordações e reflexões sobre os dois meses em que ficou preso, junto com Gilberto Gil, em 1969. O motivo da prisão só foi relevado próximo ao fim do período de cárcere: uma falsa informação de que ambos teriam cantado o Hino Nacional em ritmo de Tropicália, com um sentido de paródia. Na época, Caetano apresentou testemunhas e provou que não havia cantado o hino brasileiro.

“Eu sempre tive uma memória crítica. Eu gosto muito de relembrar, lembrar aqueles dias ali, mas quando peguei nas mãos aquelas folhas, o verbal do meu interrogatório e os detalhes da minha detenção, dos quais ignorava a existência, não escondo que fiquei muito emocionado”, disse através de videoconferência na apresentação da obra. O cantor não pode participar presencialmente do Festival de Veneza por conta da pandemia de Covid-19.

Narciso em Férias, que foi dirigido por Renato Terra e Ricardo Calil e produzido por Paula Lavigne, já está disponível no Globoplay. Assista ao trailer abaixo:

