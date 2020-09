Escritora Juliana Borges inaugura banca que acolhe autores independentes

O interesse pelo mundo da literatura surgiu ainda na infância, quando a escritora e colunista de CLAUDIA no Diário De Uma Quarentener, Juliana Borges, foi presenteada pela avó com a coleção completa do Sítio do Pica-Pau Amarelo, série que amava. “Me lembro exatamente de como me senti: uma felicidade que eu não sabia explicar e só fui ter dimensão dela quando li Felicidade clandestina, de Clarice Lispector. Já naquele dia, eu comecei a sonhar com todo tipo de livro e que ser uma pessoa que também poderia falar e disponibilizar livros era uma ótima ideia. E virou sonho”, descreveu a escritora em sua rede social para anunciar a concretização desse sonho com a inauguração da Banca Hg – Histórias de gentes, um encontro dos amigos e amantes das páginas recheadas de conteúdo “transformadores e com pensamentos críticos”, Thom Levisky e Dani Siqueira.

Propositalmente, a sigla HG dialoga em dois aspectos com a livraria. “É uma brincadeira com o nome da banca, que fica no bairro de Higienópolis em São Paulo, com a história de gente, já que a nossa ideia é que seja um espaço de compartilhamento de histórias ficcionais, ou não”, explica a colunista. Sobre as publicações à venda na Banca Hg, Juliana conta que o conteúdo voltado à literatura, arte e produção intelectual, principalmente de autores independentes, terão um espaço especial.

Ainda haverá uma curadoria mensal, que recebe Alicia Borges como a primeira convidada e curadora fixa de infanto-juvenil. A seleção mensal, que terá um título por período, será justificada em vídeos para os leitores entenderem a importância da obra. Por fim, a escritora revela que o público terá à disposição um clube de assinaturas. “O Amigos da HG é um clube de assinaturas e apoio com descontos na compra dos livros, curadoria com textos de curadores convidades e brindes!”, finaliza.

A Banca Hg – Histórias de gentes funciona de terça a sábado, das 10h às 18h, e de domingo, das 11h às 16h. O endereço é Av. Higienópolis, próximo ao número 308, esquina com a Rua Martim Francisco. Em breve, será possível garantir suas publicações pelo perfil da banca no Instagram.

