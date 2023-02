Valentine’s Day: 10 ideias para comemorar o dia do amor em casa

Aqui no Brasil o Dia dos Namorados é em junho, mas em vários países a data especial, na qual se celebra o amor, é comemorada no dia 14 de fevereiro no Valentine’s Day, ou dia de São Valentim. Apesar disso, há alguns anos, essa comemoração gringa começou a fazer sucesso por aqui também e se tornou uma boa desculpa para os casais fazerem um jantar romântico, trocarem presentes ou prepararem uma programação especial no dia. Vale também demonstrar o amor pelos amigos e a família. Por isso, que tal preparar uma festa de Valentine’s Day em casa? Veja algumas ideias logo abaixo!

Corações de dobradura

Essa ideia garante um visual charmoso nas paredes, sem gastar muito. Basta pegar papéis de dobradura e recortar e vincar em formato de corações. Para ficar ainda mais interessante e criar um degradê na parede, escolha papéis de diversos tons de rosa.

Marcadores de lugar

Outra ideia que envolve papel e dobradura, mas aqui em um formato menor, como marcadores de lugar na mesa de jantar. É só fazer um coração vincado e espetá-lo em um palito de churrasco. Você ainda pode usar rolhar de vinho como base.

Balões com fotos

As memórias do casal ou dos amigos podem fazer parte da decoração. Aqui, balões de gás ficam suspensos no ambiente, com fitas onde fotos de bons momentos foram penduradas.

Bunch a dois

Um jeito romântico de começar o Valentine’s Day é preparando um brunch a dois. Capriche na escolha da louça, talheres, cardápio e também coloque um arranjo de flores para deixar tudo mais especial. Uma dica é escolher uma cor e seguir essa paleta na hora de montar a mesa.

Café na cama

Você também pode preparar um café da manhã na cama. Aqui, uma ideia com o tema de coração, que ai desde a escolha da bandeja, até o formato das frutas e waffles.

Continua após a publicidade

Torrada chique

Aqui, uma ideia elegante de torrada com salmão defumado, pepino e rabanete. O toque especial fica para o formato do corte do pão, que lembra um coração. Para conseguir esse efeito, use cortadores de biscoitos.

Combinação perfeita

Morango com chocolate foram feitos um para o outro. Então, por que não apostar na dupla como sobremesa para uma festa de Valentine’s Day? Veja como um pequeno corte no topo da fruta pode deixá-la no formato de coração. Depois, é só espetá-la em um palito e passá-la em uma ganache ou chocolate derretido.

Chocolate quente

Um chocolate quente é outra ideia esperta para incrementar o café da manhã romântico. Para deixar a bebida mais charmosa, pegue pequenos marshmallows e use um cortador para deixá-los no formato de coração.

Brincadeira entre amigos

Biscoitos amanteigados em formato de coração podem ser uma sobremesa bem humorada para uma festa entre amigos. Aqui, nomes de atores famosos foram escritos em cada biscoito.

Canapé temático

Mussarela, tomate e manjericão compõem o trio caprese e podem dar formato a um canapé no tema do Valentine’s Day. Basta cortar o tomate do tipo sweet grape no meio e juntar as metades no formato de um coração, espetando em um palitinho junto com os outros ingredientes.