Rega das plantas: 5 dicas para evitar excessos ou escassez

Manter as plantas saudáveis e bonitas pode não ser tão complicado, mas é necessário se atentar a alguns fatores. O principal é conhecer a espécie que está sendo cultivada e as suas características: por exemplo, todas as plantas precisam de água para sobreviver, mas algumas precisam mais do que outras.

A seguir, separamos 5 dicas que vão ajudar a cultivar em casa sem estresse.

1- Regue na medida certa

Um erro muito comum é regar demais as plantas. O excesso de água pode apodrecer as raízes e comprometer a saúde da espécie.

É importante pesquisar a planta que foi adquirida e saber qual a rotina necessária de rega. Algumas precisam de água diariamente, outras, uma ou duas vezes na semana.

2- Escolha um horário de temperatura mais amena

Especialmente durante o verão, regar as plantas ao longo da tarde pode não ser uma boa ideia. O sol é capaz de evaporar a água com rapidez e não dá tempo das raízes absorverem. O ideal é realizar a rega no início da tarde ou começo da manhã.

3- Regue apenas o solo

Regar as folhas pode parecer algo indefeso, mas a umidade pode causar doenças. É importante manter a água diretamente no solo.

4- Evite água parada

Cuide dos vasos e evite deixar água parada. Além de ser prejudicial para as plantas, podem atrair mosquitos que fazem mal tanto para a espécie como para os moradores do lar, já que os insetos podem proliferar doenças.

5- Aposte em uma horta autoirrigável

Os vasos autoirrigáveis são ótimos para aqueles que vão viajar e querem manter as plantas fortes e bonitas. Existem modelos que são capazes de garantir a rega por até 10 dias de maneira controlada e eficiente para diferentes temperaturas, independente da estação do ano.