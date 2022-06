Encheu a casa de plantas? Veja dicas para cuidar delas!

Viver na companhia das plantas é uma delícia. Para desfrutar da beleza e da sensação de bem-estar que elas trazem para os ambientes, muita gente resolveu encher a casa de plantas durante a pandemia. Mas, e agora? Como cuidar do seu jardim particular para que as plantas cresçam saudáveis e estejam sempre vistosas e esbeltas? Pensando nisso, a paisagista Renata Guastelli compartilhou com a gente dicas simples para você cuidar das suas verdinhas no dia a dia!

Local

“Entenda a necessidade de cada espécie. Mas, todas elas precisam de um local com boa luminosidade. Isso vai fazer com que elas estejam sempre recebendo a luz ideal para o seu desenvolvimento”, diz.

Fertilização

“É ideal fertilizar plantas mantidas em vasos. Existem fertilizantes solúveis que você pode misturá-lo à água antes de regar. São práticos e existem grande variedade, esteja sempre atento à recomendação de cada fabricante”, explica.

Água

“Tudo em excesso faz mal, até a água! Seja pelo excesso ou pela falta, a água é a principal causa de morte entre as plantas e flores. Faça a rega de acordo com a necessidade da espécie. Para ter certeza, o solo deve estar sempre úmido, mas não encharcado”, conta a paisagista.

Pragas e poeiras

“As plantas mais velhas podem ganhar um aspecto doente e feio, geralmente, resultado do acúmulo de poeira ou pragas. Você pode evitar limpando as folhas com um pano macio embebido em algum inseticida natural, se notar a praga. Se a aparência for empoeirada é só limpar com mais frequência”, afirma.

Poda

“Pode ser que a poda seja necessária mesmo com as plantas mantidas em ambientes internos. Se for o caso, sempre retirar as folhas secas e utilizar uma tesoura pequena (de jardinagem) para aparar o crescimento excessivo, assim como as folhas doentes”, diz.

Saiba que ter plantas dentro de casa é uma ótima opção para melhorar a saúde dos moradores, principalmente, pela capacidade de filtrar os poluentes e melhorar a qualidade do ar dos ambientes. “Esse crescimento está diretamente ligado ao bem-estar das pessoas. Para muita gente, o cultivo de flores e plantas são uma boa forma de terapia, ajudam a aliviar ansiedade e depressão”, finaliza a paisagista Renata Guastelli.