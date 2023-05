Plantas para a sala: 8 espécies fáceis de cultivar

Plantas são indispensáveis na decoração, principalmente se estamos falando da sala de estar. O espaço de convivência fica ainda mais convidativo e aconchegante com a presença da natureza. Para ajudar a escolher as espécies que irão compor a sua área social, listamos 8 plantas fáceis de cultivar com folhagens exuberantes e, é claro, fáceis de cuidar. Invista!

Begonia maculata

Ideal para ambientes internos com iluminação indireta, a begonia maculata é uma espécie fácil de cuidar. Ela gosta de terra sempre úmida e de tempos em tempos floresce e fica ainda mais charmosa.

Cactos

Unanimidade no quesito praticidade, os cactos são ótimas escolhas para a decoração da sala de estar. Além de ter diferentes formatos e tamanhos, ele se adapta bem à luz natural disponível no espaço. Confira aqui 12 ideias de como incluir a espécie no seu décor.

Espada-de-são-jorge

Símbolo de proteção, a espada-de-são-jorge é conhecida por afastar energias ruins do lar. Então, ter esse amuleto na sala é uma boa ideia. A espécie também figura a lista de plantas fáceis de cuidar. A rega deve ser realizada quando a terra estiver seca, e ela se adapta bem à ambientes internos.

Ficus lyrata

Queridinha das redes sociais, a ficus é daquelas espécies que exigem certa atenção. A espécie não gosta de iluminação direta, inclusive, quando exposta ao sol por muito tempo, suas folhas queimam. Em relação à rega, faça o teste do dedo. Caso esteja seca, é hora de aguar. Quando bem cuidada, ela pode crescer a ponto de se tornar uma árvore. Basta trocar o vaso por um maior de tempos em tempos.

Jiboia

Com caules exuberantes e fácil de cuidar, a jiboia é superindicada para jardineiros iniciantes. A espécie fica ainda mais bonita quando instalada em lugares altos, pois seu formato pendente enche de charme o ambiente. Mantenha a jiboia em iluminação indireta e ela crescerá cada vez mais linda.

Costela-de-adão

Adepta ao banho de sol moderado, a costela-de-adão vai bem em ambientes internos. Na sua sala, mantenha a planta próxima à janela, mas repare na quantidade de iluminação recebida durante o dia. Se suas folhas amarelarem, é hora de mover para um cantinho com menos claridade.

Samambaia

Mais uma espécie pendente nessa lista, a samambaia exige grande atenção à rega. Seu solo deve estar sempre molhadinho, mas nunca encharcado. Já em relação ao banho de sol, opte por um cantinho iluminado, mas sem exposição solar direta. Dessa forma, ela crescerá forte e, é claro, linda!

Zamioculca

Não poderíamos encerrar essa lista sem mencionar a zamioculca. Suas folhas são tão caprichosas que, por vezes, podem ser confundidas com plantas artificiais. Extremamente fácil de cuidar, a espécie costuma ser regada uma vez a cada duas semanas, mas vale ficar de olho na terra, para não matá-la de sede. Ela também se adapta bem a diferentes iluminações. Por isso, é uma espécie tão popular entre os jardineiros iniciantes.