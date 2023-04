Plantas e flores para cultivar no outono e os cuidados certos na estação

As flores e plantas alegram a casa o ano todo, mas levar em conta a estação ideal para cultivar cada espécie certamente rende um jardim mais bonito e saudável. Cada estação tem suas particularidades, e no outono não seria diferente. Pelo clima mais ameno, os dias acabam sendo mais frios e com uma luz solar menor, mas essas são características que acabam deixando dúvidas. Qual a exposição de luz ideal? O quanto regar? É melhor deixar a planta na meia-sombra?

Como é o outono para as plantas?

No outono, é importante levar em conta que as plantas entram em um período de colheita, momento marcado pela queda das folhas e dos frutos. Segundo o jardineiro Fernando Araújo, especialista da Vasart na loja do Mercadão das Flores, essa é uma estratégia de sobrevivência, pois assim os vegetais podem poupar energia e garantir a proteção necessária para o inverno que se aproxima, quando vem o período de dormência.

Mesmo assim, os cuidados ainda são essenciais. Enquanto as espécies se resguardam para fabricar energia, a adubação faz-se necessária, por exemplo. “Neste período, elas precisam de nutrientes para que na primavera e no verão venham as flores e os frutos”, pontua o jardineiro.

Para sanar as dúvidas, conversamos com alguns especialistas em paisagismo e decoração para entender como o outono age nas plantas e qual a melhor de cuidar delas nessa época do ano. Ah, e vale também investir em espécies que se dão melhor com essa época de dias mais frescos.

5 flores do outono para ter em casa

Rayra Lira, paisagista da J Lira Green Life, e Sávio Cardoso, especialista em decoração de casamentos, apontam algumas espécies que se vão bem durante o outono, confira:

Azaleias: Apesar de se adaptar ao clima, aconselha-se manter uma atenção constante com as azaleias. Segundo Rayra, é uma flor delicada, já que suas flores secam de forma gradual. A paisagista aconselha sempre retirar as flores secas, para que essas não prejudiquem a saúde da planta. “Apesar disso, é uma flor bem resistente às baixas temperaturas mas que também aceitam receber sol durante o dia, sendo o ideal para a estação”, comenta.

Camélias: São ótimas opções para a decoração por serem românticas e delicadas, além de trazer um perfume natural para o ambiente. “Suas cores podem ser brancas e rosadas, mas vale lembrar que, por ser uma flor bastante frágil, não é aconselhado tocá-las, já que os dedos podem deixar manchas”, afirma Sávio.

Gérberas: Fazem parte da família dos girassóis e, pela intensidade nas cores de suas pétalas, acabam chamando a atenção. Os especialistas aconselham inseri-las num arranjo, com as flores em diferentes tonalidades, mas numa mesma cartela de cores, por exemplo: um arranjo com as gérberas vermelhas, rosas e amarelas. “É uma flor do outono por se adaptar melhor a um clima balanceado, nem frio e nem calor”, explica Rayra.

Orquídea Cattleya cernua: A paisagista explica que esse tipo da orquídea, na qual a floração acontece no final do verão, requer uma frequência de regas reduzida durante o outono, para que não ocorra excesso de umidade no substrato. “Durante a estação, ela apresenta uma coloração alaranjada bastante vibrante, por isso é importante manter a atenção ao excesso de água, para que a deixe com um tom bem vivo, sua particularidade.”

Como adubar as plantas no outono?

O processo precisa ser constante o ano todo, mas nessa época dar continuidade à adubação é crucial. No outono, recomenda-se realizar o

procedimento com produtos orgânicos a cada 15 ou 30 dias, contribuindo para uma terra fértil, capaz de fornecer os nutrientes necessários às plantas.

É necessários podar e limpar as plantas nessa estação?

As podas comuns não são necessárias no outono. O jardineiro Fernando Araújo explica que, nessa época, a planta não terá tanta energia para gastar (crescimento, surgimento de brotos etc.). Entretanto, a limpeza é essencial: para realizar uma higienização, basta retirar as folhas, os galhos secos e checar se há a presença de pragas e fungos.

Além disso, dar uma “nova casa” à planta durante o outono pode ajudá-la no futuro. “O transplante de um vaso para o outro melhora o desenvolvimento geral. Isso significa uma planta muito mais bonita na primavera”, aconselha o especialista da Vasart.

Cuidado com as pragas

As espécies ficam mais suscetíveis às pragas no outono, que se aproveitam da dormência para atacar, penetrando e sugando a seiva das plantas. As mais comuns são as cochonilhas e os pulgões.

Segundo Fernando, o ideal é fazer a remoção manualmente desses parasitas – as cochonilhas, normalmente, aparecem como pontinhos brancos nas folhagens e no caule –, usando um pincel ou uma escova de dentes velha.

Na sequência, convém aplicar um antipragas ou antifúngico e afastar a planta infestada das saudáveis a fim de evitar a contaminação entre elas.

Atenção ao excesso de água

Como as temperaturas no outono são mais amenas, a perda de líquido é menor. Portanto, não é preciso uma irrigação tão intensa.

“Passar de duas vezes por semana para apenas uma rega é perfeito”, recomenda o especialista. “Dependendo da planta, o ideal é aguar a cada quatro dias, sempre observando a umidade da terra”, completa.

Qual a quantidade de sol ideal para as plantas no outono?

A quantidade de sol vai depender do quanto cada espécie exige. Fernando explica que, caso a incidência de luz no local esteja muito baixa (já que o sol não é tão intenso como no verão e muda de posição), e a espécie pede esse cuidado, deve-se procurar um espaço onde o sol se faça mais presente.