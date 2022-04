Da cozinha ao jardim: 6 ingredientes para deixar as plantas saudáveis

Quem tem plantas em casa: não basta só regar, é preciso adubar de vez em quando e ficar de olho na saúde das folhas. E, para garantir que elas fiquem sempre bonitas e saudáveis, ingredientes simples, que fazem parte da sua despensa, podem ajudar — você ainda evita o uso de produtos industrializados.

Para saber como usar esses produtos, falamos com a arquiteta e paisagista Priscila Tressino, do escritório PB Arquitetura. Confira a seguir!

Casca de ovos

Bastante ricas em cálcio, as cascas de ovos podem ser um bom adubo. “As cascas de ovos aumentam a resistência das plantas e diminui a quantidade de larvas maléficas, devido ao alto teor de cálcio e potássio”, diz a profissional.

Para usar este ingrediente, que provavelmente iria para o lixo, Priscila recomenda lavar, trituras e misturar na terra antes de plantar as mudas. “Algumas pessoas preferem levar ao forno para zerar qualquer chance de contaminação por salmonela”, explica.

Casca de banana

As cascas de banana, rica em potássio, podem virar fertilizante e ajudar a nutrir as plantas. Para usá-las, Priscila recomenda picas as cascas de quatro ou cinco bananas e fervê-las em 1 litro de água por 15 minutos. Depois que a mistura estiver fria, acrescente mais 1 litro de água e está pronta para o uso. “É ótima para regar principalmente as orquídeas. Elas vão florescer muito mais”, explica.

Borra de café

Depois de preparar o café, separe três colheres de sopa da borra e coloque em 1 litro de água. “Deixe descansar por uma semana e, depois, aplique nas plantas com o auxílio de um borrifador”, ensina a paisagista. Segundo Priscila, essa mistura é um ótimo repelente de insetos, além de ser rica em carbono e nitrogênio, o que ajuda a nutrir as plantas.

Casca de legumes

Cascas de abóbora, chuchu, cenoura, batata e outros legumes são ricas em diversos tipos de vitaminas, fibras e minerais e podem ser usadas como adubo. “Triture as cascas e misture à terra dos canteiros ou vasos. A decomposição natural irá nutrir as plantas”, afirma Priscila.

Vinagre

Além de temperar as saladas, o vinagre pode ser usado para proteger suas plantas. Esse ingrediente pode acabar com ervas daninhas. Para isso, pulverize apenas nas plantas que você deseja tratar em um dia ensolarado. E sim, você pode usar praticamente qualquer sabor, mas o vinagre branco comum é uma boa opção de custo-benefício. Bicarbonato de sódio Entre tantas utilidades na rotina doméstica, o bicarbonato de sódio também pode ser usado como fungicida natural para as plantas. Mas, para garantir que o sódio não queime as folhas, misture o ingrediente com óleo vegetal. A proporção adequada é 1 colher de sopa de bicarbonato de sódio misturado com 1 colher de sopa de óleo vegetal, diluídos em 1 litro de água.