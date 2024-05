Fechaduras eletrônicas: as melhores opções para uma casa segura

As fechaduras eletrônicas são ótimas opções para garantir maior praticidade e segurança para sua casa. A digitalização do acesso ao seu lar dispensa o uso da chave, facilitando o seu dia a dia.

Além disso, o trancamento automático da porta também é um grande benefício, especialmente para pessoas distraídas ou que gostam de se sentir seguras. Por isso, separamos os melhores produtos de tecnologia para sua segurança. Confira:

Fechadura Digital Touch Screen Intelbras

Fechadura Digital de Sobrepor Touch Screen FR 101 Preto Intelbras Compre agora: Amazon - R$ 399,90

Com design moderno, a fechadura Intelbras tem alerta de bateria fraca e alarme antiarrombamento. Também conta com a facilidade de ser sobreposta, sem precisar embutir a fechadura na porta. O trancamento automático da porta, assim que ela é fechada, também faz parte desse produto. Confira aqui para comprar.

Continua após a publicidade

Fechadura Digital Elsys

Fechadura Digital de Embutir Wi-Fi com Biometria, Elsys, ESF-DE4000B Compre agora: Amazon - R$ 1168,49

A fechadura Elsys conta com diversas formas de abertura da porta: biometria, senha numérica ou através do smartphone. Pela facilidade de personalizar um acesso seguro pelo aplicativo, é muito indicada para aluguéis, Airbnb e convidados temporários.

Em caso de queda de energia, o produto funciona por pilhas e não há o risco de ficar trancado para fora de casa. Em caso de bateria fraca, há entrada USB para carregamento de emergência e chaves tradicionais. Compre aqui.

Continua após a publicidade

Fechadura Digital com câmera INTELAR

A fechadura INTELAR conta com as mais seguras formas do acesso a casa: impressões digitais, senhas numéricas, chaves emergenciais e senha única para visitantes temporários, que é deletada automaticamente. O controle pelo aplicativo e o controle de voz facilitam sua rotina. O maior diferencial do produto é a câmera, que possibilita ver o lado de fora da fechadura, garantindo que você identifique a visita antes que ela entre. Confira o produto aqui.

Fechadura Digital Biométrica Intelbras

Fechadura Eletrônica De Sobrepor Com Senha E Biometria Digital Intelbras FR 220 Compre agora: Amazon - R$ 1114,90

Continua após a publicidade

Com toda a qualidade Intelbras, a fechadura biométrica adiciona ainda a possibilidade de entrar em casa através das suas impressões digitais. Ela ainda conta com as senhas numéricas, possibilitando o acesso de visitas e membros familiares. Toda a segurança e praticidade de uma fechadura digital, você compra aqui.

Fechadura Digital Yale

Fechadura Digital Yale YRD 256, compatível com Alexa, Preto/Prata Compre agora: Amazon - R$ 883,49

A fechadura Yale possibilita o acesso apenas com senha numérica. A configuração pode ser facilitada com o guia de voz, seu menu interativo conta com os idiomas português, espanhol, francês e inglês. Funciona por meio de pilhas e possui alerta de bateria fraca. Comporta até 25 usuários e tem trancamento automático compatível com Alexa. Para saber mais, clique aqui.

Continua após a publicidade

