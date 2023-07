Produtos em promoção para a mesa de jantar perfeita

Quando a temperatura cai, é bastante difícil querer sair de casa. Por isso, uma ótima ideia é convidar os amigos e familiares para jantar ou almoçar em casa. E se você é do tipo que adora receber as pessoas para uma boa refeição, vai gostar de saber que muitos produtos para a mesa posta estão em promoção na Amazon.

Como parte do Prime Day, o evento de descontos exclusivos para os membros Amazon Prime, faqueiros, conjuntos de pratos e até kits para vinho estão com descontos super interessantes. Confira as opções abaixo e aproveite!

Ah, mas lembre-se: os descontos serão aplicados ao final da compra.

Mimo Style Jarra de Vidro Esta jarra de vidro borossilicato é resistente, durável e suporta altas e baixas temperaturas. Seu design exclusivo, com alça de vidro e bico à prova de vazamento, torna o despejo preciso e sem derramamentos. É um presente versátil, perfeito para bebidas quentes ou frias, e é fácil de limpar, podendo ser lavado à mão ou na lava-louças. Compre agora: Amazon - R$ 56,59

Petisqueira de Bambu A petisqueira LYOR é perfeita para servir canapés, salgados, queijos e embutidos em confraternizações e happy hours. Com qualidade e praticidade, ela completa sua casa com estilo. Compre agora: Amazon - R$ 50,90

Boleira Tramontina Com um prato de alumínio revestido internamente com cerâmica e acabamento externo lixado, além de uma tampa de plástico, ela protege e preserva suas criações de confeitaria. Acompanha uma espátula de nylon para servir. Compre agora: Amazon - R$ 264,20

Continua após a publicidade

Aparelho de Jantar Alleanza 12 pçs Conjunto de louças composto por 4 pratos raso, 4 pratos sobremesa e 4 bowls slim em cerâmica branca resistente. Seguros para uso no micro-ondas e lava-louças, livre de substâncias tóxicas. Compre agora: Amazon - R$ 160,53

Aparelho de Jantar Alleanza 20 pçs Conjunto de louças completo com pratos raso, fundo e sobremesa, xícaras de chá e pires. Feito em cerâmica branca resistente, seguro para micro-ondas e lava-louças, livre de substâncias tóxicas. Compre agora: Amazon - R$ 260,52

Faqueiro Lyon, 36 peças Talheres da linha Lyon: design simples, elegante e versátil. Feitos em aço inox resistente à oxidação, podem ser lavados na lava-louças. O faqueiro de 36 peças, ideal para presentear, inclui colher de mesa, garfo de mesa, faca de churrasco, colher de chá, garfo de sobremesa e colher de sobremesa. Compre agora: Amazon - R$ 114,90

Kit para Vinho Mini Garrafa Kit de vinho de qualidade: acessórios em inox durável, sem interferência no sabor. Inclui canivete saca-rolhas, anel salva gotas e bico dosador. Design inovador e compacto, ideal para apreciadores de vinho. Presente perfeito para diversas ocasiões. Compre agora: Amazon - R$ 54,27

Caneca para Chopp e Cerveja Caneca de chopp e cerveja Pavillion de vidro, fácil de limpar. Ideal para decorar a mesa e receber convidados. Compre agora: Amazon - R$ 21,41

Colher para Servir Tramontina Linha Polywood com talheres, utensílios e facas de qualidade para refeições informais. Lâminas de aço inox resistentes, cabo de madeira tratada e podem ser lavados na máquina de lavar louças. Compre agora: Amazon - R$ 43,90

Tramontina Premium Faca para Carne Facas da linha premium com design moderno e cabo anatômico de polipropileno texturizado para maior conforto e segurança. Lâminas de aço inox com tratamento térmico para durabilidade e facilidade de corte. Formatos especiais para diferentes usos e podem ser lavadas na máquina de lavar louças. Compre agora: Amazon - R$ 48,70