MADE 2023: Feira de arte e design chega a sua 11ª edição

A terra, enquanto elemento da natureza, é o tema da 11ª edição da MADE – Mercado Arte e Design, que acontece de 31 de maio a 4 de junho. Pelo segundo ano consecutivo, a feira será realizada no Complexo Pacaembu e junto à feira de arte ArPa.

Com o propósito de apresentar o autor por trás da peça, a MADE tem à frente os sócios Waldick Jatobá, Bruno Simões e Elcio Gozzo, e apresenta novos nomes que prometem despontar no circuito nacional de arte e design, além de visitas educativas e especializadas, rodas de conversa e uma exposição institucional em homenagem à Paulo Mendes da Rocha com a aldeia Kamayurá. Em sua concepção, o evento posiciona-se como uma feira internacional de design colecionável. Para tanto, conta com um Conselho Consultivo que busca debater o design contemporâneo produzido aqui e no exterior e propor ações específicas para o projeto, composto por figuras destacadas nos campos do design, arte contemporânea e arquitetura, são ele: Cláudia Moreira Salles, Marcio Kogan, Pascale Mussard, Mauricio Eugenio e Corinna Sagesser.

Já a curadoria do evento é assinada por Waldick Jatobá e Bruno Simões – este último também é o responsável pela cenografia, que conta com materiais fluidos como papelão e tecidos de tons terrosos que vestirão a feira para demarcar a área dividida entre mais de 50 designers com produtos que exploram diferentes materialidades, como madeira, vidro, cerâmica, fibra, entre outras. “Mantivemos o formato intimista da última edição, mas limitamos o número de profissionais para deixar as pessoas mais à vontade para se aprofundarem no trabalho desenvolvido por trás de cada obra”, explica Waldick Jatobá.

Nesta edição, o Estúdio Campana estreia sua participação na feira, apresentando a linha Polifonia Campana, em parceria com a Luciana Brito Galeria. Já entre os veteranos, estão André Grippi, Estúdio Bia Rezende, Estúdio Carol Gay, Estúdio Ambrósio, Estúdio Dentro, Estúdio Niz, Giácomo Tomazzi Studio, Luisa Attab, Suka Braga, e muitos outros.

Homenagem a Paulo Mendes da Rocha

Iniciado em 2019 por Naná Mendes da Rocha e com a participação de Paulo Mendes da Rocha, o projeto Paulistano Xingu será exposto durante a MADE. Trata-se do resultado de uma investigação em design, a fim de realizar o desejo original do arquiteto na concepção da cadeira Paulistano: utilizar capas de tecido com fibra natural produzidas por povos indígenas. Neste caso, a parceria se deu com a aldeia Kamayurá, localizada no Alto Xingu.

Serão apresentadas cinco cadeiras com capas tecidas por pessoas distintas, sendo que cada uma carrega o processo coletivo, parte de sua cultura e a singularidade de quem as tramou.

Serviço

ArPa | MADE – Mercado Arte e Design

Quando: 31 de maio a 04 de junho

Horário: Quarta-feira a sábado, das 13h às 20h30 | Domingo, das 11h às 18h

Local: Pavilhão Pacaembu, no Complexo Pacaembu

Endereço: Praça Charles Miller, s/n

Ingressos (com acesso às duas feiras): R$ 60 (inteira) e R$ 30 (meia). Ingressos à venda pelo site da Made e site da ArPa

Classificação: Livre

Site | Instagram