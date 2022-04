Mix de estilos define a decoração deste apartamento cheio de personalidade

Quando uma família comprou este apartamento de 267 m2, na Vila Mariana, em São Paulo, logo convocou a designer de interiores Shirlei Proença para fazer uma reforma que deixasse o espaço do jeito que sempre sonhou. Os moradores — um casal com dois filhos e dois pets — adoram receber os amigos, cozinhar e assistir filmes juntos. “É uma casa pulsante e o projeto girou em torno da praticidade no dia a dia”, revela a profissional.

Entre os principais pedidos, estavam o conforto, pouco mobiliário, espaços fluidos e que tivessem uma boa circulação. “Mudamos consideravelmente a planta do apartamento, que tinha quatro suítes e ficou com três. Abrimos o hall social e integramos tudo. Também abrimos a copa e integramos a sala com a varanda“, explica Shirlei. Para criar unidade visual, a designer escolheu um piso de porcelanato cinza para a copa, salas e varanda.

Já na área onde fica o hall integrado, lavabo e a adega refrigerada sob medida, separando as salas da cozinha e copa, Shirlei interrompeu o porcelanato e colocou um piso tipo “calçadinha”, bem rústico. A ideia foi demarcar o espaço.

“Aplicamos uma textura no tom de cinza chumbo, criando uma caixa, separando visualmente a cozinha da sala. Também colocamos uma porta de correr de ferro, com estilo industrial no elevador, já que ele não tem chaves. Como integramos com a sala, precisaríamos proteger o apartamento. O balanço na sala é uma marca registrada do meu escritório. Sempre buscamos um cantinho para instalar um balanço. É um dos sucessos da casa!”, diz.

Quanto à paleta de cores, Shirlei e sua equipe mesclaram preto, cinza chumbo, caramelo e bege. Mas, há alguns pontos de brilho, com dourado presente no lustre da sala e nos acessórios. Na copa, destaca-se o verde vibrante com cadeiras de veludo no tom de vinho. O espaço chama a atenção em meio aos neutros.

“Sempre buscamos equilibrar os materiais”, afirma Shirlei sobre as texturas usadas no projeto. Tecidos como o linho e veludo, couro, porcelanato, madeira clara e escura e metais estão entre as mais usadas.

Sobre o conceito da decoração, a profissional revela que buscou mesclar estilos. “No geral, o apartamento tem um estilo contemporâneo, que valoriza linhas retas e elementos atuais. Mas, o estilo industrial também está presente, como na porta do elevador, no mobiliário da área gourmet e nos acessórios da cozinha. Por fim, há um toque clássico, presente nas boiseries e no pufe em capitonê, que é a peça central da sala”, completa.