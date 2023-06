Horta de inverno: 19 espécies para cultivar na estação mais fria do ano

Cultivar uma horta em casa não é tarefa complexa. Atualmente, com auxílio dos vasos autoirrigáveis tornou-se ainda mais fácil ter temperinhos frescos sempre à mão. Mas é preciso conhecer a janela de plantio de cada hortaliça para descobrir o melhor momento de cultivá-las.

Para ajudar na missão, conversamos com Amanda Inoue, coordenadora de pesquisa e desenvolvimento da ISLA Sementes, que explicou que a definição dos melhores meses para plantar cada hortaliça é feita de acordo com o estudo do comportamento de cada espécie avaliando fatores climáticos, época do ano e região em que se encontra.

Com a chegada do inverno, por exemplo, é normal que os dias fiquem mais curtos e as temperaturas mais amenas, enquanto em várias regiões do Brasil as temperaturas caem muito, a ponto da ocorrência de geadas. “Por isso, é importante avaliar a região em que se encontra para a escolha das culturas que irá plantar, para que sejam mais adaptadas ao clima da região”, ressalta.

No entanto, de modo geral é possível estabelecer algumas espécies que se adaptam bem ao inverno em todo o Brasil. Confira abaixo as 19 indicações da especialista e já inicie o plantio da sua horta:

Quais espécies cultivar em junho e julho?

1. Acelgas

2. Agrião

3. Alfaces

4. Almeirão

5. Beterraba

6. Cebola

7. Cenoura

8. Brócolis

9. Couve-chinesa

10. Couve-flor

11. Couve-manteiga

12. Ervilha

13. Mostarda

14. Nabo

15. Rabanete

16. Repolho

17. Rúcula

18. Salsa

19. Cebolinha

Como cuidar da horta de inverno

A especialista alerta para os pormenores de cada planta. Para isso, é importante ficar atento ao tempo de exposição à luz solar e a umidade indicada para a espécie escolhida.

“Normalmente, neste período do ano em muitas regiões a tendência é que o solo mantenha mais a umidade, necessitando menos regas. O excesso de umidade nas plantas pode promover um ambiente mais favorável a doenças”, explica.

Outro ponto importante é a escolha do local, o ideal é que elas recebam luminosidade por mais tempo ao longo do dia para evitar que o seu crescimento seja afetado devido ao sombreamento excessivo.