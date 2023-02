Aprenda a plantar uma horta de microverdes em casa

Você já ouviu falar em microverdes? Também conhecidos como microgreens, são hortaliças ultrajovens, que passaram da fase de broto, mas ainda são consideradas folhas baby. “O broto é a primeira fase da planta, que ocorre nos primeiros quatro ou cinco dias. O microverde é a fase na qual ela lança suas primeiras duas folhinhas, o que ocorre de 7 a 20 dias após a semeadura”, explica Andrei Santos, diretor de planejamento estratégico da ISLA Sementes.

Então, se você tem vontade de colocar em prática o projeto de ter uma horta em casa ainda este ano, os microverdes podem ser uma sugestão fácil, rápida e que também oferece o prazer do cultivo, além de alimentos ricos em nutrientes. Produzir parte de seus alimentos em casa é uma atividade relaxante para se fazer sozinho ou em família e também ajuda no processo de aprendizado do crescimento das plantas, o que pode despertar mais interesse pelo consumo de hortaliças.

Atualmente, há no mercado, opções de kits de microverdes prontos — com sementes, bandeja e substrato —, a exemplo do vendido pela ISLA Sementes, mas você também pode comprar os elementos separadamente. Veja como plantar!

Como plantar uma horta de microverdes

Primeiro, prepare o recipiente onde você vai plantar. Caso você esteja usando uma bandeja, coloque cerca de 1 dedo de substrato à sua escolha. É necessário que a semente receba luz e não fique obscurecida pelas bordas dos vasos, jardineiras ou qualquer outro recipiente.

Em seguida, espalhe uniformemente as sementes por toda a superfície do vaso, cuidando para que uma não fique em cima da outra. Você pode distribuí-las como se estivesse salpicando as sementes pelo substrato, não sendo necessário cobri-las. Em seguida, borrife água cuidadosamente até umedecer bem toda a área.

Com a ajuda do borrifador, regue diariamente a sua produção, especialmente nos primeiros dias. Lembre-se: você quer manter o substrato sempre úmido, nunca encharcado. Deixe o recipiente em um local bem iluminado. A germinação pode acontecer entre 3 e 10 dias, dependendo da espécie. Fique atento às indicações no verso do envelope da semente que você comprou.

Hora da colheita

Quando as suas plantinhas atingirem entre de 6 e 8 cm, é hora de fazer a colheita. Você pode segurá-las delicadamente pelas folhas e cortá-las com a ajuda de uma tesoura, bem próximo do substrato para melhor aproveitamento. É importante lembrar que os microverdes não irão nascer novamente: você precisará realizar um novo semeio para obter uma nova produção.