A decoração desta casa é permeada por arte popular e artesanato brasileiro

As dimensões são grandes: são 440 metros quadrados que envolvem a Casa Finitura; mas o significado da residência também não se apequena. A casa conceito da CASACOR Brasília leva ao pé da letra o tema das mostras em 2021, “A Casa Original”, e faz uma retomada das origens do ser brasileiro, com elementos da arte popular permeando toda a decoração, como o artesanato; além da marcante presença de materiais naturais.

A casa de grandes estruturas ganha uma paleta de cores neutras e praticamente monocromáticas, que envolvem os tons de mostarda e areia, de forma a dar destaque às obras de arte multicoloridas. Destaque para o piso cotto rosso e as paredes revestidas com tijolinho.

O espaço idealizado pela dupla Hélio Albuquerque e Sonia Peres, que soma várias participações na mostra, conta com peças do colecionador Frederico Telho e curadoria da artista plástica Betty Bettiol. “Nosso ambiente faz uma homenagem aos grandes mestres que tanto nos orgulham com suas obras apreciadas no mundo inteiro” revela Helio Albuquerque.

O ambiente tem um imenso jardim particular com projeto paisagístico de Cleber Depieri e Gabriel Domingues. Para saber mais, acesse o Tour 3D do ambiente.