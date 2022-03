Loft criado para colecionador é um mural da arte brasileira

Obras de arte foram o ponto de partida para a elaboração deste projeto assinado pela dupla de profissionais da InTown Arquitetura, Alexandre Gedeon e Hugo Schwartz, para a CASACOR São Paulo 2021. O motivo, segundo Schwartz, é porque nos últimos anos o escritório vinha se deparando cada vez mais com pedidos de clientes acerca de sugestões de obras de artes – o que levou, inevitavelmente, a fazer com que a dupla se aprofundasse no assunto.

O loft amplo e sem qualquer divisória traz em suas paredes, livres de qualquer outro elemento, uma coleção de obras de arte que variam de esculturas a quadros complementares. O objetivo é claro: levar arte ao usuário e espectador sem muitas interferências.

Destacam-se os trabalhos de Thiago Haidar, Manoela Monteiro, Rizza e Susanne Schirato e a curadoria cuidadosa de peças de design nacional.

No projeto, foram escolhidas cores neutras para compor a sala de estar e a cozinha, apenas com um toque de cor para a parede verde onde está resguardado o banheiro.

Para saber mais sobre o Loft do Colecionador, acesse o Tour 3D do ambiente.