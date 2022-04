Divisória de ambientes: ideias para integrar e isolar sem perder o charme

Os ambientes integrados permitem deixar a casa mais versátil e também tornam a rotina mais flexível. Além disso, a ausência de paredes estimula o convívio entre os moradores. Mas, volta e meia pode surgir a necessidade de isolar algum ambiente, seja para uma festa ou para uma reunião mais intimista. Aí, entram em cena as divisórias, que podem ser feitas de vários materiais e ainda trazem um toque de estilo para a decoração. Confira, a seguir, alguns projetos com divisórias de ambientes!

Design minimalista

Neste projeto do escritório Up3 Arquitetura, a cozinha está integrada com o living, mas foi projetada dentro de uma caixa de madeira. Quando os moradores querem isolar o local, é só fecharem a divisória articulada, feita de metal branco e vidro canelado. Repare que o visual minimalista da estrutura segue o estilo da decoração do ambiente.

Home office integrado

Neste apartamento, um home office bem equipado foi instalado em um canto do living. O ambiente aproveita a iluminação natural que entra no espaço, mas quando os moradores precisam de um pouco mais de privacidade, é só fechar a divisória de madeira clara, que corre sobre trilhos no teto. Projeto do Nop Arquitetura.

Painel articulado

Caso os moradores deste apartamento queiram a sala de jantar com um ar mais formal, é só fechar a bela divisória de madeira articulada que a arquiteta Carmen Zaccaro projetou. A estrutura vira um painel de marcenaria, que combina com o tom dos móveis e traz uma atmosfera sofisticada para o ambiente. Quando aberta, deixa à mostra a cozinha.

Charme com serralheria

Assinado pelos escritório Nop Arquitetura, este apartamento ganhou um clima industrial graças à divisória de serralheria preta, instalada entre o living e a cozinha. A porta de correr demarca os ambientes sem prejudicar a entrada de luz natural e ainda deixa o décor mais charmoso.

Para apartamentos pequenos

Para este apartamento pequeno, a solução para garantir a entrada de luz natural e deixar a circulação mais fluida foi integrar todos os ambientes. Mas, os profissionais do escritório J1 Arquitetura & Engenharia projetaram uma divisória em L para que o morador possa isolar o quarto e home office quando quiser. A estrutura é feita de serralheria e vidro, o que não impede a passagem de luz e deixa o visual mais leve.

Toque escandinavo

Do escritório Beta Arquitetura, este apartamento tem certo ar escandinavo graças à decoração bom base branca e toques de metal dourado. Para acompanhar o visual, os arquitetos desenharam uma porta de correr branca, que se transforma num delicado painel ripado, quando fechada, emoldurando a sala de jantar.

Um pouco de cor

Com um ar despojado, a marcenaria verde é a protagonista neste espaço do apartamento assinado pelo escritório Páprica Arquitetura. A porta articulada no mesmo tom isola a cozinha quando fechada e forma uma caixa colorida no meio do living integrado.