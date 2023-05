Dia das Mães: como compor uma mesa especial para o almoço

O Dia das Mães é uma data especial e importante para homenagear e expressar amor e gratidão. Sendo assim, uma ótima maneira de comemorar essa ocasião é realizando um almoço ou jantar em família, e uma mesa posta bem decorada é essencial para criar um ambiente acolhedor.

Mas qual louça escolher? Como dispor o guardanapo à mesa? Para responder essas dúvidas e trazer algumas inspirações, trazemos dicas de especialistas para a ocasião. Confira:

Como decorar uma linda mesa posta para o Dia das Mães

Defina um tema:

“O Dia das Mães pode ser celebrado com um almoço sem hora para acabar, com aquele sol e a luz natural que só temos nessa época do ano. Se der para ser no jardim, ao ar livre, melhor ainda!” Rahyja Afrange, designer e diretora criativa da Le Lis Casa

Pense em um tema que possa ser aplicado à mesa posta. Pode ser uma cor específica, uma estação do ano, uma ocasião especial, ou algo que sua mãe goste. Definir uma ideia pode ajudar a tornar a mesa mais interessante e atraente.

Antes de começar, é importante planejar a mesa, assim as chances de pensar em algo mais elaborado são maiores! Ah, e não se apegue à ideia de que tudo deve estar perfeitamente alinhado e no lugar.

“Escolha itens que deixem a mesa sofisticada e despretensiosa ao mesmo tempo! Que dê vontade de sentar e se divertir. Não vejo muita graça em montar aquela mesa tão perfeita que não dá vontade nem de mexer, não é mesmo?”, questiona Rahyja Afrange, designer e diretora criativa da @leliscasa.

Considerando a premissa que esse dia deve ser leve, sem estresse para a família e, principalmente, para as mães, a arquiteta Maira Rossi, do escritório @archi.lab, recomenda uma composição efortless chic.

“Explore peças e objetos que você já tenha em casa, ambientados de formas diferentes, mesclando texturas e brincando com as volumetrias. Muitas vezes, temos objetos que sozinhos não causam muita diferença, mas quando combinados com outros formam uma composição inusitada e se tornam mais impactantes”, recomenda.

Capriche na escolha das louças

Use pratos, talheres e copos que sejam bonitos e especiais. Não precisa ser nada extravagante, apenas algo que você sabe que sua mãe vai gostar.

Já se a sua louça tiver um estilo mais básico, a arquiteta Fabiana Camanho, do escritório @camanho_arquitetura, aconselha compensar com os acessórios, como, por exemplo, guardanapos coloridos, e cores nos arranjos.

“Pode-se usar objetos diferentes para proteger a mesa ou até mesmo para servir os aperitivos: pedras naturais como a ardósia, placas de mármore ou granito ou até mesmo tábuas em madeira ficam ótimas para enriquecer a proposta e trazer materiais diversos para a composição, valorizando até mesmo as louças mais básicas”, aconselha Fabiana.

Continua após a publicidade

Sobre os tons das peças, a arquiteta Maira Rossi recomenda apostar no equilíbrio das cores. “Para datas como essa, gosto de usar tons neutros para a base da mesa, e pontuar com cores mais fortes nos detalhes, como os talheres em cores diferentes, guardanapos em tecido, castiçais e arranjos.”

Não se esqueça dos arranjos florais

Flores podem dar um toque especial à mesa posta, já que arranjos simples e elegantes podem ser criados com flores frescas ou secas. Use vasos de diferentes alturas e tamanhos para criar um efeito visual interessante.

A designer de interiores Keka Comune (@kekacomune_interiores) relembra que no mês de maio algumas espécies estão em estado de dormência, sendo assim, ela indica utilizar flores da estação: dracena, crisântemos, mosquitinho, helicônia e também as frutas laranja, maçã e carambola que tornam os arranjos ainda mais personalizados e originais.

“É importante estar atento ao perfume natural das flores para não incomodar os convidados, e a altura não deve obstruir a visão”, reforça a especialista. Outra dica importante, apontada por Fabiana Camanho, é sobre o tamanho do vaso, que “não pode ser muito alto para não atrapalhar a visão dos convidados e a harmonia da mesa”.

Atenção as tecidos:

Para completar a composição de clima mais leve e natural, Fabiana Camanho indica caminhos de mesa e guardanapos em linho. “Com cores mais neutras, são o fundo perfeito para criar um mix and match de uma mesa harmônica com destaque para os arranjos e louças de cores mais quentes e vibrantes”, destaca.

A designer Rahyja Afrange indica optar pela toalha de linho: “É atemporal, vai bem em qualquer ocasião e com qualquer louça!”, diz a especialista. “Dependendo da louça, fica lindo misturar fibras naturais seja em sousplats, argolas de guardanapos.”

Ela também dá a dica de mesclar o linho com tecidos bordados, tipo suzane, que deixam a produção mais poderosa. Esses tecidos bordados podem ser toalha de mesa ou um jogo americano duplo, que é quase um trilho de mesa, só que um pouco maior.

Detalhes que fazem a diferença:

Se você quiser adicionar mais decoração à mesa, use itens como toalhas de mesa, jogos americanos e enfeites de mesa. Certifique-se de que tudo combine com o tema que você escolheu.

“Para trazer surpresa e personalização, coloque ao longo da mesa, ou até mesmo através de uma dobra diferente nos guardanapos em tecido, um encaixe para pequenas fotografias no formato polaroide com registros especiais da família”, aconselha Maira Rossi.

Outra ideia da arquiteta é inserir um pequeno arranjo de flores ou ervas aromáticas pousando sobre o guardanapo, trazendo um toque delicado para a mesa. “Além de poderem ser usados como marcadores de lugares também se transformam em pequenas lembranças para levar para casa”, finaliza.