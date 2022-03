Dicas de decoração para refrescar a casa e amenizar a sensação de calor

As temperaturas andam nas alturas neste verão, com o calor no nível máximo, e manter o bem-estar em casa é um desafio. Se você não é fã de ar-condicionado, saiba que é possível trazer sensação de frescor para os ambientes com escolhas de decoração. Abaixo, você confere as ideias usadas por arquitetos para refrescar a casa e ainda deixar os ambientes mais charmosos.

Aposte em um jardim vertical

Além de criar uma atmosfera relaxante, as plantas são capazes de melhorar o conforto térmico dos ambientes. O verde ajuda a refrescar a casa e pode estar presente de várias formas, como em um jardim vertical. Neste projeto, assinado pelo arquiteto Henrique Ortis, do escritório H.Ortis Arquitetura, as folhagens decoram a varanda e fazem um contraste elegante com a madeira de tom médio. O visual leve se completa com os tecidos de tramas naturais do estofado e manta.

Tecidos naturais + imagens refrescantes

Impossível não sentir o clima de frescor nesta sala, assinada pela arquiteta Carmen Zaccaro. A profissional escolheu um tecido leve na cor branca para o sofá, decorado com almofadas, o que traz uma gostosa sensação de aconchego e não esquenta a pele do corpo. Nas paredes, os quadros com imagens do mar completam o visual despojado e combinam com outros pontos azuis do décor, como as almofadas e cerâmicas.

Paleta suave

Escolher uma paleta suave é um jeito de trazer sensação de frescor para a decoração. Nesta sala de jantar, assinada pelo escritório Tuca Arquitetura, a parede de lambri na cor banca contrasta com o mobiliário de madeira, mas o que mais chama a atenção é a faixa de parede pintada de amarelo, que traz um charme especial ao décor.

Cortinas leves

Nesta sala, com projeto dos arquitetos Ricardo Melo e Rodrigo Passos, a cortina de tecido leve traz privacidade, sem bloquear a entrada de luz natural e ventilação. Isso faz com que o ambiente fique fresco e com uma atmosfera aconchegante mesmo quando a cortina estiver fechada. Gaze de linho é uma boa opção de tecido.

Natureza em vasos

Outro jeito de trazer a natureza para a decoração é criar uma bela composição de vasos. Para este apartamento, o arquiteto João Panaggio usou três vasos grandes com espécies de diversas alturas e formatos para compôr um canto de leitura cheio de frescor e charme. Repare que o quadro na parede segue o mesmo mood do ambiente.

Roupa de cama leve

E para as noites de sono serem mais agradáveis no período mais quente do ano, aposte em roupas de cama feitas de tecidos naturais. Algodão e linho são os mais indicados por deixarem a pele respirar, além de criarem um visual despojado e chique. Este quarto é assinado pela arquiteta Marina Romeiro.