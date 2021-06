Modernas, clássicas ou cheias de plantas: 30 salas para todos os gostos 

A sala de estar é um dos lugares que mais passamos nosso tempo em casa – principalmente aos adeptos do home office. Sendo assim, a decoração desse espaço precisa, além de traduzir a personalidade dos moradores, priorizar o conforto e o bem-estar.

Quando se trata de salas de estar para apartamentos, recorrer aos profissionais da arquitetura pode ser uma boa pedida, já que sabem mesclar como ninguém seu próprio estilo com os pedidos dos clientes, criando ambientes repletos de personalidade e de soluções de arquitetura e design.

E já que elenco da CASACOR é numeroso e diverso – especialista em mostrar de todo o Brasil é possível apreciar projetos de diversos tipos, tamanhos e funções – selecionamos algumas salas de estar bem diferentes que fazem sucesso no evento.

Confira 30 espaços de todo o país que ilustram um pouco do trabalho desses arquitetos e designers.

1. Biofilia sustentável

Neste duplex em São Paulo, as arquitetas do escritório Messa Penna Arquitetura priorizaram soluções sustentáveis e biofilia: o piso é feito de concreto e resíduos de vidro. Plantas em todos os cômodos dão um ar de urban jungle ao apê. O projeto teve consultoria da Material LAB.

Conheça o projeto completo: Urban Jungle: um apartamento com uma história de amor e muitas plantas.

2. Inspiração na natureza

A beleza do verde preenche a sala de estar deste apartamento em Salvador, onde não concorre com os tons neutros dos revestimentos e superfícies. A arquiteta Jéssica Araújo procurou representar por meio da fotografia de um bambuzal a ideia de vínculo, em um lar onde se criam raízes profundas.

Conheça o projeto completo: Apartamento clean busca na natureza a força para residir o décor.

3. Integração total

Assinado por Adriana Esteves, o segundo andar deste duplex carioca possui quarto, estar, closet, banheiro, espaço gourmet e área externa com piscina. O piso nivelado revestido com o mesmo porcelanato cria uma unidade visual entre os ambientes internos e externos.

Conheça o projeto completo: Cobertura duplex no Rio de Janeiro possui área íntima de 151 m².

4. Com vista para o Rio de Janeiro

A poltrona La Chaise de Ray & Charles Eames foi cuidadosamente posicionada para trazer os contornos das montanhas e da Lagoa Rodrigo de Freitas para dentro do apartamento carioca. Destaque para o painel do artista francês Jean Philippe le Picard, inspirado nos jardins de Burle Marx. Projeto de Patricia Marinho Arquitetura & Design e Laurent Croissandeau IMLC Architecture & Interior Design.

Conheça o projeto completo: Apartamento no Rio mescla elementos franceses e cariocas no décor.

5. Urban Jungle

No apartamento da estilista Isabela Capeto não faltam plantas: espécies que sobrevivem bem à sombra foram distribuídas por todos os ambientes pela paisagista Anna Luiza Rothier e se incorporaram ao décor existente assinado pelo escritório Ouriço Arquitetura. No living, destaque para asparagus, syngonium, ficus, leea e lírio-da-paz distribuídos no alto de todo janelão, que tem vista para o Pão-de-Açúcar.

Conheça o projeto completo: Urban Jungle: conheça o apartamento repleto de plantas de Isabela Capeto.

6. Ares de um loft nova-iorquino

A ideia da designer Cacau Ribeiro foi trazer ao apartamento em São Paulo ares de um loft nova-iorquino, só que não tão puxado para o décor industrial. O living foi revestido com tijolos em tons de cinza e composto com consagradas peças de design – como o lustre de Ingo Maurer e a poltrona Vivi, de Sergio Rodrigues.

Conheça o projeto completo: Apartamento cosmopolita e despojado é o novo projeto de Cacau Ribeiro.

7. Móveis soltos

Além de muito espaço para receber, esta sala em São Paulo ganhou um clima despojado com um grande tapete listrado e vários móveis soltos – o que permite diversas combinações dependendo da ocasião. Repare na composição de mesas de centro diferentes, que também abrigam um prato de cerâmica que o casal de moradores recebeu de presente de casamento. Projeto do escritório Très Arquitetura.

Conheça o projeto completo: Marcenaria camufla portas e otimiza espaço neste apê em São Paulo.

8. Com vista para a cidade

A abertura que contorna a quina e toda sala do apartamento da arquiteta Helô Marques não só produz uma enorme claridade, mas também enquadra o skyline paulistano, que fica ainda mais bonito à noite. “Quando entramos no imóvel e vimos o janelão, que remetia imediatamente ao modernismo, veio uma sensação incrível de liberdade”, explica a profissional.

Conheça o projeto completo: Ambientes integrados e cores marcam o décor do apartamento de Helô Marques.

9. Dé cor com cores primárias

Optar pelo piso de cimento queimado, em todo o espaço, trouxe a sensação de amplitude e a cor rosê garantiu a personalidade e frescor visual, além de ter sido o ponto de partida para a tonalidade do sofá, a mescla do tapete, a coloração dos vasos e os contrastes das cores primárias. A paleta foi inspirada pela obra Abaporu, de Tarsila do Amaral, e o projeto é assinado por Renato Mendonça.

Conheça o projeto completo: As cores do apartamento TLP foram inspiradas na obra Abaporu.

10. Brises no teto

Por toda a extensão deste apartamento, é possível ver a bonita sombra geométrica que a luz filtrada pelos brises desenha sobre as superfícies. Um elemento que confunde os limites entre interior e exterior, o brise garante aos ambientes complexidade e fluidez, além de maior ventilação natural e luminosidade. O projeto é do Estúdio Sala.

Conheça o projeto completo: Luz costura entre brises e desenha as superfícies do apartamento LODZ.

11. Paredes coloridas

As cores fortes que definem as obras criadas por grandes nomes das artes como Luiz Áquila, Gonçalo Ivo, Rubens Gerchman e Eduardo Sued ganharam as paredes desse amplo apartamento no Rio de Janeiro. “As pessoas tendem a achar que as paredes brancas são ideais para exibir e realçar as obras de arte. Mas, cores fortes também podem fazer muito bem esse papel”, atesta Chicô Gouvêa, autor do projeto.

Conheça o projeto completo: As cores sempre vibrantes de Chicô Gouvêa em apê de frente para a praia.

12. Influências modernistas

O conceito deste apartamento assinado pelo BC Arquitetos partiu das influências modernistas e da narrativa inspirada pela poética contemporânea e minimalista que norteia o novo morar. Colunas revestidas de concreto nortearam o layout do projeto reforçando as influências e inspirações arquitetônicas – como Roberto Burle Marx, mestre paisagista brasileiro.

Conheça o projeto completo: Apartamento DN coloca a arte como um dos pilares fundamentais do projeto.

13. Design por todos os lados

As obras de arte e as peças de design são um destaque marcante no apartamento de Juliana Vasconcellos. Sobre o sofá, desenhado pela profissional e pelo seu ex-companheiro Matheus Barreto, está a obra de Dudi Maia Rosa. A luminária de teto é de Robert Haussmann e a mesa de centro é de Terry Della Stufa. As poltronas são de designers alemães dos anos 60. E o tapete, que foi feito à mão no Nepal, também foi criado pela arquiteta.

Conheça o projeto completo: Apartamento antigo ganha cara nova pelas mãos de Juliana Vasconcellos.

14. Base neutra

Para realizar os sonhos da apresentadora Vivi Guimarães – que divide o apê no Rio de Janeiro com a filha Júlia –, a arquiteta Paola Ribeiro criou um living em que a base é neutra, com paredes cinzas, madeira e poucos elementos que trazem a jovialidade que ela tanto queria. O design é contemporâneo, com peças que vão do ícone Sérgio Rodrigues a Jader Almeida

Conheça o projeto completo: Paola Ribeiro projeta apartamento da apresentadora carioca Vivi Guimarães.

15. Obras de arte em destaque

“Neste projeto o mais importante era deixarmos as obras de arte vestirem os espaços” revela João Armentano, autor do projeto de reforma deste apartamento para um empresário carioca. “Privilegiamos a integração: ora para a paisagem ora internamente entre os espaços sem interferências visuais”, complementa.

Conheça o projeto completo: Coleção de arte define o projeto de João Armentano no Rio de Janeiro.

16. Conforto em evidência

Para uma família com dois filhos de diferentes idades, Bruno Carvalho pensou em um apartamento centrado no conforto. Os estofados e as cores neutras foram equilibrados com materiais nobres e muita madeira. Os espaços foram organizados de forma a priorizar a integração, tornando mais fácil para a família se reunir.

Conheça o projeto completo: Com muito conforto, apartamento para família valoriza o encontro.

17. Tons de azul

O azul sobressalta aos olhos nesta sala assinada pelo escritório SP Estúdio. A elegância da cor, explorada em diferentes tons, cria uma linguagem comum que amarra visualmente os espaços, além de aspirar atemporalidade. A aparência clean faz par com o mobiliário contemporâneo.

Conheça o projeto completo: Azul une apartamento visualmente e é ponto de luz em decoração clean.

18. Marcenaria em destaque

A versatilidade da marcenaria foi utilizada para extrair o melhor dos ambientes deste apartamento em São Paulo, assinado pelo escritório Très Arquitetura – além de dar um toque exclusivo de personalidade. Cinza e rosa compõem com a madeira, deixando o estar ainda mais aconchegante.

Conheça o projeto completo: Marcenaria é solução em apartamento da Très Arquitetura.

19. Com cara de praia

Esta cobertura na praia de Jurerê (SC) é marcada pelo mix de revestimentos, que são aplicados de forma harmônica, e pela bela vista que invade o apartamento. A arquiteta Juliana Pippi investiu em tons suaves e amenos e materiais naturais. Uma grande cortina foi usada para não privar totalmente os espaços de convívio da paisagem externa.

Conheça o projeto completo: Juliana Pippi assina cobertura em Jurerê com uma vista impressionante.

20. Neon

O neon sobre a parede da sala (desenhado pelo proprietário, um publicitário e designer de 30 anos) é destaque na decoração assinada por Ricardo Abreu. Retrata uma pin-up girl em neon vermelho, provocando um efeito luminoso que interfere nas cores sóbrias do restante do apartamento de 27 m².

Conheça o projeto completo: Ricardo Abreu transforma apartamento de 27 m² em loft moderno.

21. Loft industrial

O loft duplex, de apenas 40 m², assinado pelo escritório Urbano Studio – Tulio Xenofonte e Fabio Basani – traz soluções de aproveitamento de espaço e integração de ambientes. Seguindo os pedidos do morador, os profissionais trabalharam com porcelanato com padrão cimentado e revestimento cerâmico tipo tijolinho em tons de cinza para trazer um clima urbano e cosmopolita.

Conheça o projeto completo: Integração de espaços e cores urbanas marcam loft dúplex de 40 m².

22. Clima urbano

Neste apartamento em São Paulo, assinado por TODOS Arquitetura, o piso de porcelanato com efeito de cimento e os tijolos à mostra trazem uma atmosfera contemporânea e urbana, equilibrada por materiais naturais como tapetes de fibra, couro e madeira.

Conheça o projeto completo: TODOS Arquitetura assina apartamento triangular em São Paulo.

23. Madeira em alta

Para este projeto em São Paulo, Patricia Martinez optou pela madeira para deixar os ambientes acolhedores – o material, inclusive, aparece em todos os cômodos do apê. A proposta é de uma caixa central que mimetiza os outros espaços: as portas para os dois quartos, área central e lavabo ficam camufladas nas paredes.

Conheça o projeto completo: Patricia Martinez utiliza madeira em todos os cômodos deste apartamento.

24. Cadeiras de design

Buscando um estilo contemporâneo, porém sofisticado e muito aconchegante, a opção foi um mix de madeira e mármore para este apartamento em Curitiba (PR). A marcenaria foi projetada sob medida pelo escritório Gabriela Casagrande Arquitetura e compõe com diversas peças de design, como a poltrona Wiggle, de Frank Gehry, e a poltrona Peão, de Thomas Heatherwick.

Conheça o projeto completo: Apê de 215 m², em Curitiba, aposta em peças de design internacional.

25. Mix eclético

Um par de poltronas vintage Pierre Paulin, encontradas em um mercado de pulgas de Paris, forradas com um tecido vermelho figuram no centro deste apartamento em Paris assinado por Sig Bergamin. Em uma extremidade da sala, o profissional combinou um banco Biedermeier e uma mesa neoclássica dos anos 1940 com um grupo de cadeiras de estilo Louis, estofadas com um tecido zebrado fúcsia.

Conheça o projeto completo: Sig Bergamin transforma seu apartamento em Paris.

26. Cores da cidade

Os pontos de cor e arte foram aplicados estrategicamente para se destacarem e contrastarem com o cinza do concreto aparente neste apartamento em São Paulo assinado por SP Estúdio. No estar, tons de azul aparecem no sofá e na porta do lavabo. Na parede está o desenho executado diretamente no local pelo artista Giuliano Mart.

Conheça o projeto completo: Apartamento de 80m² traduz estilo de vida urbano com pontos de azul.

27. Lambris de madeira

O lambri de carvalho, em forma de L, reveste as paredes desta sala, onde foram fixados o móvel da tv, uma prateleira alta e o banco com gavetões que atende à mesa de jantar. Essa solução de marcenaria também camufla a porta de correr que dá acesso à cozinha, revestida no mesmo material. Projeto do escritório carioca Brise Arquitetura.

Conheça o projeto completo: Reforma adiciona três suítes em apartamento antigo.

28. Plantas por toda parte

Basta entrar no apartamento da paisagista Anna Luiza Rothier para se sentir em um oásis. Com clima de varanda, o lugar exala bem-estar e exibe uma bela coleção de plantas, além da vista da Lagoa, com a Pedra da Gávea ao fundo, no Rio de Janeiro. A paisagem parece um quadro com as janelas que cobrem os 10 m de fachada e quase todo o pé-direito da sala de estar.

Conheça o projeto completo: No Rio, apartamento tem plantas por todos os lados.

29. Tons claros e linhas simples

Quando o casal de moradores deste apartamento abre as cortinas da sala, a paisagem carioca do entorno invade o espaço e traz um conforto na alma. É que o imóvel está localizado na Lagoa Rodrigo de Freitas, zona sul do Rio. Para não competir com a vista, madeira é clara na marcenaria e as peças de mobiliário têm linhas simples. Projeto assinado pelo escritório Up3 Arquitetura.

Conheça o projeto completo: No Rio, apartamento com vista e decoração atemporal.

30. Toques de cor

A base neutra da decoração desta sala assinada por Erica Salgueiro, com sofá e tapete cinza, permitiu alguns toques de cor. O vermelho entra nas almofadas, objetos e também na poltrona para levantar o astral. Chama a atenção também o painel da TV feito de madeira com detalhes ripados.

Conheça o projeto completo: Madeira e detalhes coloridos neste apartamento de 118 m²