Cozinha colorida e home office integrado são destaques neste apartamento

Localizado no bairro Alto da Lapa, em São Paulo, este apartamento de 180 m2 foi totalmente reformado pelo escritório Calamo Arquitetos, de Tiago Caligiuri e Marcela Lamonato. O lugar é o lar de um jovem casal que vivia no Chile e resolveu voltar a morar no Brasil para ficar perto da família. Por isso, o principal pedido foi a criação de um projeto aconchegante onde eles pudessem se sentir literalmente em casa nesse momento de retorno às origens.

Como o imóvel é resultado da união de dois apartamentos vizinhos e idênticos, os arquitetos precisaram considerar adaptações no layout. “As áreas de cozinha e lavanderia foram concentradas na ‘asa B’ e o escritório e um lavabo na ‘asa A’. Os dormitórios ficaram na parte da frente, considerando a fachada frontal do prédio, e toda área social, com TV e jantar, ocupam o centro da planta”, explica Marcela. Algumas paredes foram demolidas para integrar todo o estar, escritório e cozinha.

A integração da cozinha com as salas, aliás, é um dos pontos altos do projeto. “Essa situação diz muito sobre a relação dos moradores com a casa, com a ideia que permeia as relações familiares. E são estes preceitos que caracterizam nossos projetos, e o que chamam de estilo”, explica Marcela.

A decoração seguiu uma paleta de tons predominantemente neutros, composta de cinza, madeira e concreto. Apesar disso, destaca-se uma parede azul na sala, com detalhe assimétrico, e o tapete kilim com listras em tons terrosos, além da cozinha verde. No mobiliário, o design brasileiro contemporâneo brilha, com as banquetas da cozinha assinadas por Fernando Jaeger e com as mesas de apoio do espaço de leitura criadas por Jader Almeida. Na sala de estar, destaca-se a poltrona Ramona, desenhada por André Grippi.

Continua após a publicidade

Outro espaço que merece destaque é o home office, pensado estrategicamente pelos arquitetos. “Nós incorporamos um dos cômodos próximos da sala de TV ao espaço, demolimos as paredes e fizemos novo fechamento com painéis de vidro e uma enorme porta de correr. Cuidamos para que o espaço acomodasse com conforto duas pessoas, com a real intenção e consciência de que aquele seria um dos espaços mais utilizados da casa, como ocorre nos dias atuais”, define Tiago.

A suíte master foi um dos ambientes que mais passou por transformações e o resultado não poderia ser mais charmoso. “O banheiro originalmente ocupava uma área sem janela e a ventilação acontecia por um shaft criado por uma laje rebaixada, onde um pequeno vão proporcionava pouca fonte de ventilação e quase nenhuma iluminação natural”, afirma Tiago.

Os arquitetos, então, inverteram este banheiro com o closet, o qual estava posicionado num espaço com uma enorme janela. “Toda tubulação do novo banho foi feita pelo piso e, novamente, paredes foram demolidas, já que o novo closet é vedado apenas por estrutura metálica e vidro. O novo banho duplicou de área, ganhou cuba dupla numa extensa bancada de porcelanato, chuveiro duplo e absoluta iluminação e ventilação naturais, devido aos janelões do antigo quarto”, completa o profissional.