No Rio, cobertura ganha décor com inspiração escandinava e toque boho

Os moradores desta cobertura dúplex de 188 m2, em Botafogo, no Rio de Janeiro, já viviam no imóvel há alguns anos, mas queriam renovar os ambientes para que eles ficassem ainda mais confortáveis. Para isso, chamaram a arquiteta Amanda Miranda, que elaborou um projeto pensado para cada desejo da família.

A reforma contemplou a área gourmet coberta, a área externa descoberta e uma suíte, tudo no andar superior. Já no andar debaixo, foram renovadas a sala principal da família e outra suíte.

“Os clientes pediram para ampliar a área coberta do espaço gourmet, além de torná-lo mais moderno. Eles também queriam uma ampla mesa de refeição neste espaço, já que a sala do pavimento inferior é mais compacta. Ainda, pediram para remover o deck de madeira do spa, pois demandava manutenção constante, e, no lugar dele, projetar uma estrutura de alvenaria revestida de porcelanato”, conta a arquiteta.

Houve algumas modificações na planta do imóvel. A principal delas aconteceu no segundo andar: o acesso à sala íntima foi alterado para integrá-la à área gourmet, que foi ampliada. “Antes, havia uma pequena cobertura sobre a churrasqueira, com uma circulação descoberta à frente”, lembra Amanda.

Na área externa descoberta, havia a intenção de aproveitar o spa existente, mas ele precisou ser deslocado para o melhor aproveitamento do espaço. No local do antigo chuveiro, foi criado um ambiente de estar e o novo acesso ao spa. “Aqui, optei por plantas em vasos para facilitar a manutenção, que é feita pela própria cliente”, justifica ela.

A arquiteta conta, ainda, que se inspirou na arquitetura escandinava, com um toque de boho-chic, para definir o conceito do projeto. Ela mesclou cores claras e tons terrosos associados ao verde com materiais que remetem à natureza, como a palha natural presente em luminárias, portas de armários e tapetes, o porcelanato que imita textura de rocha e as plantas naturais. Segundo ela, a farta presença de luz natural nos espaços também contribuiu para aumentar a sensação de conforto e aconchego.

Na decoração, praticamente tudo é novo. No andar superior, apenas foram aproveitados o spa e a churrasqueira. “Para otimizar a área gourmet, projetamos um grande banco de alvenaria, revestido de porcelanato que imita madeira, em toda a extensão dele, servindo de assento para a mesa de jantar e chaise-longue em sua extremidade. Hoje, esse grande banco virou o lugar mais disputado da casa”, conta Amanda.

Já no andar de baixo, foi instalado piso vinílico amadeirado sobre o porcelanato que já existia ali para mudar completamente a atmosfera do espaço sem precisar gastar muito nem fazer obra pesada. Como a cliente tinha uma mesa quadrada com quatro cadeiras que atravancavam a entrada, no novo projeto a arquiteta criou um banco de marcenaria e desenhou uma mesa com formato orgânico, não só para melhorar a circulação da sala como também para acomodar até seis pessoas.