Lavou, tá novo: decoração de lavanderia contemporânea e inspiradora

É nela que você cuida das roupas que exprimem a sua personalidade, dos lençóis e toalhas que tornam os seus momentos de descanso e autocuidado mais gostosos, e em que ficam guardados todos aqueles produtos que colaboram para uma casa limpa e cheia de bem-estar. A decoração da lavanderia pode ser pensada para além da simples funcionalidade, refletindo o seu gosto pessoal com charme e estilo. Com referências à art déco e ao contemporâneo, os projetos a seguir servem de inspiração até para os menores espaços.

MAXIMALISMO SEM MEDO

Como a lavanderia normalmente é um lugar menor e de uso pontual numa casa, ela permite ousadias que não vão fazer você enjoar tão facilmente. Prova disso é este projeto da designer de interiores Crystal Blackshaw (@crystalblackshaw). O ambiente de 11 metros quadrados ganhou um visual inspirado na cidade de Chicago, onde fica o apartamento, com elementos art déco.

“Os clientes amam o estilo clássico de Chicago, então recorri a esse conceito, bem anos 1930, mas implementei um toque moderno”, explica. Para criar camadas instigantes de texturas no projeto, Crystal recorreu a cores “temperamentais” e uma mistura de materiais como espelho, mármore, papel de parede, laca e latão. Ela ainda detalha que foram instalados azulejos de teto, sancas e um painel ripado escuro que dão ao cômodo um interesse arquitetônico.

O espaço da janela, antes usado pelo casal de moradores como um local para acumular objetos não usados, foi repensado para virar um ponto de atenção. As prateleiras de vidro transformaram-se em um pequeno viveiro e o cantinho ganhou acessórios ao gosto dos clientes – a exemplo das arandelas, do tapete e da banqueta de estilo clássico.

O grande destaque, porém, é o papel de parede ultracolorido: o modelo Amazon Animalia, desenhado por Emma Shipley para a @clarke_clarke_interiors, dá um up no efeito de meia parede. “O papel de parede é uma ótima maneira de, instantaneamente, criar um clima. Agregar elementos que são inesperados dá uma certa tensão estética, o que eu acho que torna um espaço atemporal e bem projetado.”

ESCONDE-ESCONDE

Nos últimos anos, a tendência de pequenos apartamentos + espaços integrados deu aos escritórios um desafio: tornar a lavanderia um espaço tão lindo quanto qualquer outro canto da casa. “É preciso o mesmo cuidado e charme que o restante do apartamento”, comenta Ana Toscano (@anatoscanoarquitetura) , que assina o projeto das fotoacima. Nele, ela otimizou o visual (e o uso) com uma bancada de Corian que vem alinhada com a da cozinha. O tanque pode ser fechado com uma tampa móvel quando não estiver sendo usado, servindo de apoio. Já o armário tem a mesma profundidade das bancadas e cria uma divisão proposital para esconder os cestos de roupas.

O projeto à esquerda, do @studio_92arquitetura, apresenta soluções similares, mas aqui também norteadas pelo desejo dos moradores de terem um lar alegre e com materiais sustentáveis. Apesar de integrada ao restante da área comum, a lavanderia tem detalhes setorizados pelo uso do verde Manjerona nas paredes e no ladrilho hidráulico no piso. Outro recurso divisório é a estrutura em serralheria, que ainda serve de suporte para os vasos de plantas. Espaçosa e com chuveirinho embutido, a cuba é tanque e banheira para os pets.

Em outro apartamento, o mesmo escritório exercitou a criatividade para inserir os elementos de uma lavanderia na sala de estar (página ao lado). Próximo à televisão, o móvel de madeira esconde a lava e seca, e serve ainda de “cantinho do bar”. A marcenaria atrás do sofá armazena acessórios de limpeza e até varal de piso. Enquanto o móvel ao lado conta com um tanque embutido. “Instalar uma torneira convencional não era possível, por isso optamos pela inserção de uma ducha. Quando o móvel estiver com a tampa fechada, ela permanece escondida”, explicam os arquitetos.

NO SEU QUADRADO

Às vezes, a saída não é integrar. Por exemplo: antes da reforma, a residência acima, à esquerda, abrigava um consultório odontológico. Coube às arquitetas Carolina Lorenzato e Larissa Monzú, dupla do @degrade_arq, criar um espaço para abrigar a área de serviço, antes inexistente. Para separar o ambiente, foi inserida uma porta em serralheria com vidro canelado. “Ela não só setoriza o espaço, como também traz iluminação e claridade. O recurso ainda evita que o cheiro da comida da cozinha entre na lavanderia”, explicam.

Continua após a publicidade

Quem também recorreu ao estilo vintage da porta de vidro canelado (mas num modelo de correr) foi o arquiteto Clay Rodrigues (@debaixodobloco). Para fugir do branco e dos tons sóbrios, comumente vistos neste tipo de espaço, ele optou pela marcenaria azul e pelo ladrilho hidráulico. “O piso é um referência trazida pela cliente, que flerta muito com os estilos dos anos 1960 e 1970.

O azul, por sua vez, foi uma sugestão para divertir os ambientes. Quis mostrar que é possível manter o equilíbrio de um espaço alegre e sofisticado, principalmente sem datar o projeto”, detalha. Para o arquiteto, a reforma de lavanderias normalmente vem como o desafio de ser o menor cômodo da casa. A dica do profissional é recorrer à integração total ou parcial da área, que, segundo ele, “traz essa troca de iluminação, ventilação e de sensação de espaço”. Salvando na pasta de refs do Pinterest já!

NA MESMA PALETA

Outra saída para criar a sensação de integração da lavanderia com o resto da casa é apostar na mesma cartela de cores e/ou revestimentos de todo o resto. No projeto de sua própria lavanderia, Duda Senna (@dudasennaarquitetura) criou um ar divertido e delicado com marcenaria verde e ladrilhos hidráulicos em tons de rosa, da @ladrilar – escolhas também usadas na cozinha. Charmosas, as portinhas ripadas escondem o aquecedor, sendo a parte de baixo vazada para a saída de ar. Em tamanho generoso, o tanque Jumbo serve até para dar banho na Carlota, a cachorrinha da casa.

Abaixo, a área de serviço projetada por Carolina Bordonco (@carolinabordoncointeriores) também seguiu a mesma linguagem estética dos outros cômodos, que apresentam tons bem claros. Por conta do espaço limitado, a solução foi deixar apenas os armários essenciais e esconder o tanque e o sifão. Os itens maiores foram transferidos para um armário na sala. “Assim, criamos mais espaço de armazenamento sem carregar a área da lavanderia”, explica a designer de interiores. Além das plantas, que deixam o espaço mais aconchegante, o carrinho de madeira também agrega charme e versatilidade.

Tenha em casa:

1. Banqueta de tapete persa, By Kamy, R$ 1.100

2. Passadeira emborrachada Orient, Westwing, R$ 119,90

3. Cesta de aço e madeira, Yamazaki Home, R$ 275,99

4. Cachepot Somar Terrazzo, Camicado, R$ 89,99

5. Kit com 4 vidros para lavanderia, Casa Cobre, R$ 159

6. Cesto de fibra natural, Westwing, R$ 92,90

7. Cesto em algodão e fibra, Amaro, R$ 181,93 (duas peças)

8. Lixeira de ferro Street, Leroy Merlin, R$ 159,90

9. Carrinho Bar Mono, Casa Frato, preço sob consulta