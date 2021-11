Com mobiliário resistente, lounge abraça a natureza e o bioma de Brasília

Um novo jeito de morar, receber e viver! Com esse olhar e direcionamento, Alessandra Moussa e Marcelo Netto, mãe e filho, apresentam para a CASACOR Brasília 2021 o espaço Fireplace – uma perspectiva única sobre a importância do aconchego na área externa.

Contemplando com maestria o tema da mostra, “A Casa Original“, e o desejo de encontrar um equilíbrio entre a vida moderna e as relações essenciais à existência, a dupla explica que a escolha de fazer o ambiente tendo como peça principal a árvore do cerrado foi inspirada na reflexão de que “os galhos de árvores contemplavam as brincadeiras, o primeiro amor, a marca do tempo e o anúncio de cada estação chegando”.

Ao descrever o projeto, Alessandra e Marcelo destacam: “Com a pandemia a área externa ganhou um novo status dentro das casas. O ambiente ao ar livre se tornou um refúgio seguro de lazer para família e amigos. Esses locais ganharam novos significados e priorizaram elementos que criam uma atmosfera mais aconchegante e convidativa”.

Todo o espaço contempla o natural e funcional para que família e amigos desfrutem do melhor que uma área externa tem a oferecer.

O espaço aposta em mobiliário de corda náutica e tecido impermeável, resistente às mudanças climáticas, além de lareira fogo de chão ecológica.

“O ambiente com lareira para jardins é muito mais que um local para aquecer noites frias, o espaço também funciona para vivenciar outros momentos divertidos e relaxantes como tocar violão, assar marshmallow e até tirar um cochilo”, ressaltam.

Destaque ainda para cestos em corda náutica, mobiliário em tecido Quaker, luminárias com lâmpadas de LED e porcelanato cimento queimado e amadeirado no piso.

Continua após a publicidade

Serviço CASACOR Brasília 2021

Local: 904 Sul

Período: 26 de outubro a 12 de dezembro de 2021

Horário: de terça a sexta das 15h às 22h. Sábados, domingos e feriados, das 12h às 22h

*com agendamento prévio para visita. Cada visitante tem 2h30 para conferir a mostra

Ingressos e agendamento de visitas: https://casacorbsb.byinti.com

Ingresso inteiro: R$ 70

Meia entrada: R$ 35

Passaporte: R$ 250 (vale para todos os dias da mostra)

(Desconto de 30% para clientes BRBCARD)