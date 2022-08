Coleção de luminárias é inspirada na flor brinco-de-princesa

A natureza é uma fonte inesgotável de inspiração para o design. Por isso, o Asadesign Studio usou o conceito da biomimética e criou para a Germany Iluminação a coleção Maruni, indicada para varandas, áreas externas cobertas e ambientes internos

Formada por luminária de coluna, abajur, luminária pendente em dois tamanhos, plafon, arandela e lanterna, a linha Maruni foi inspirada na delicada campânula que, ao abrir, forma a flor da Fuchsia Hybrida. Também conhecida como brinco-de-princesa, é uma planta decorativa muito apreciada, tanto pela sua diversidade de cores quanto por atrair beija-flores.

A brinco-de-princesa é uma flor que tem uma cúpula que se volta para baixo, como se fosse uma luminária. Assim, ela se encaixou perfeitamente no conceito que a equipe do estúdio buscava.

As luminárias Maruni têm estrutura de aço-carbono, com um design que preza pela geometria e rigidez estrutural. Com acabamento de pintura eletrostática, que traz resistência às peças, estão disponíveis nas cores preto, branco e corten. As cúpulas são feitas de corda náutica de 6 mm, tramadas à mão, disponível em uma paleta de cores selecionadas para se harmonizarem com os tons da natureza.

Segundo os designers, eles desejavam que o material também trouxesse o aconchego, calor e a sensação da natureza. Por essa razão, escolheram a corda. Além disso, a que a passagem de luz pelas tramas traz uma atmosfera intimista para os ambientes, além de criar um efeito que faz com que a beleza ultrapasse a parte física do produto, mas esteja também na atmosfera criada pela luz.

