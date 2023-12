Bar em Bruxelas é inspirado no surrealismo de René Magritte

Para comemorar o aniversário de 125 anos do artista belga René Magritte, o Hotel Amigo, da rede Rocco Forte, em Bruxelas, inaugurou um bar dedicado à vida e obra do gênio surrealista.

O espaço combina um cardápio de coquetéis elaborado pelo renomado mixologista Salvatore Calabrese com design requintado e um toque de mistério.

Na decoração, o designer Adam Ellis desenvolveu um papel de parede exclusivo inspirado na obra Femmes (1922), de Magritte. A paleta de cores, repleta de tons profundos e brilhantes, foi combinada às texturas lúdicas, complementadas por deslumbrantes vitrais inspirados no art déco.

“Em parceria com o Do Design Studio [escritório responsável pelo projeto], escolhemos as banquetas de veludo verde com detalhes em branco, e outros móveis, como as cadeiras rosa e azul e um balcão de bronze. Elementos que harmonizam bem com o papel de parede muito colorido”, conta Olga Polizzi, diretora de design da Rocco Forte Hotels, sobre o visual do ambiente.

Já o cardápio do Bar Magritte foi dividido em duas seções: Suas Obras e Seu Mundo. Na primeira delas, dez drinques são inspirados nas obras de Magritte. Entre elas, Shéhérazade, um martini cítrico e efervescente; Lirismo, feito com pera; e Magritte, uma homenagem ao amor do artista pelo vinho tinto.

O menu Seu Mundo inclui dez coquetéis clássicos da vida de Magritte, como Casanova, uma homenagem ao também suarrealista Salvador Dalí; Film Maker, nomeado em homenagem ao famoso diretor Alfred Hitchcock; e Bronx, um clássico de Nova York popular quando Magritte morava na Big Apple.

“Foi um verdadeiro prazer elaborar esse menu tão incomum, refletindo a vida e obra de um dos artistas mais estimados que conhecemos. Magritte nos deu muita inspiração para nos basearmos. Espero que os hóspedes sintam tanto prazer em saboreá-los quanto nós tivemos em criá-los”, deseja o mixologista do estabelecimento.

O FILHO BELGA

Em honra à sua ligação com Bruxelas, a cidade possui dois museus dedicados à sua vida e obra. O Museu Magritte, que abriga a maior coleção de seu trabalho globalmente. E o Museu René Magritte, a antiga casa-estúdio do artista, onde ele viveu por muitos anos com sua esposa, Georgette.

SURREALISMO E MAGRITTE

A arte surrealista nasceu em Paris, em 1924, após a publicação do Manifeste du Surréalisme, e se destaca por suas combinações “impossíveis” e cenários fantasiosos, infundidos com símbolos das profundezas do subconsciente.

O movimento ganhou força na Bélgica ainda no mesmo ano, com a fundação do capítulo surrealista de Bruxelas, incluindo seu membro mais bem-sucedido, René Magritte. Nascido em Lessines, Bélgica, em 21 de novembro de 1898, Magritte passou a maior parte de sua prolífica carreira na capital belga, com a maioria de seu portfólio criado em suas casas na cidade.

