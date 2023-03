5 produtos inteligentes para a casa

Os filmes de ficção científica já previram que as casas do futuro terão controle de voz para quase tudo. E por mais que esse ainda pareça um sonho distante, você já pode começar a automatizar a sua própria casa com a ajuda de alguns produtos inteligentes.

Antes que você acredite que esses produtos são como os robôs futuristas… calma! Na verdade, a inteligência é bem mais simples do que isso: são dispositivos que facilitam o dia a dia, com comando de voz e conexão bluetooth que colocam o controle da sua casa na palma da sua mão, através do seu telefone celular.

Para isso, tudo o que você precisa fazer é instalar esses gadgets onde achar melhor e começar a viver um pouco mais próximo do futuro que vemos nas telonas do cinema. Olha só:

