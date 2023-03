7 bons motivos para ter uma Alexa em casa

Há alguns anos, as assistentes virtuais começaram a ganhar espaço no nosso dia a dia. E a fama da Alexa, da Amazon, não é à toa: o pequeno aparelho pode não só servir como um grande aliado da rotina, como automatizar a sua casa e colocá-la mais próxima do futuro.

Se você tem dúvidas de como a Alexa pode fazer parte do seu cotidiano, não tem problema. Listamos sete motivos que mostram o porquê vale a pena ter uma em casa:

Automatização da casa

O primeiro – e talvez mais interessante – ponto dessa lista é justamente a capacidade de uma Alexa controlar diversos dispositivos domésticos. As lâmpadas inteligentes são um ótimo exemplo: com um comando de voz você pode pedir para acender ou apagar as luzes, ligar aspiradores robô, abrir e fechar portas… enfim, a gama de possibilidades é gigante.

Controle de entretenimento

Você quer cozinhar ouvindo música? É só pedir para a Alexa tocar a sua playlist favorita. Quer deixar a sua série engatilhada na TV enquanto faz a pipoca? A Alexa pode fazer isso para você. Quer encontrar um filme para assistir? Você já sabe: a Alexa também pode ajudar com isso. Todo o sistema de entretenimento da sua casa pode ser centralizado na Alexa, que atende aos seus pedidos por comando de voz.

Lembretes e agenda

Se você é do time das esquecidas, uma assistente virtual como a Alexa pode vir a calhar. Isso porque ela pode lembrar de compromissos, horários de medicamentos, de tarefas diárias, fornecer informações sobre o clima e até as principais notícias do dia. Com um comando de voz, você ainda pode pedir para a Alexa incluir produtos na sua lista de mercado e também estabelecer timers.

Comunicação facilitada

Você sabia que é possível fazer chamadas telefônicas pela Alexa? Sim, é verdade! Além disso, essa tecnologia também permite o envio de mensagens para outras pessoas que também tenham o dispositivo, além de permitir até mesmo compras online.

Personalização

Cada Alexa pode ser personalizada de acordo com as suas necessidades e preferências. É possível, por exemplo, configurá-la para responder apenas à sua voz, conectá-la a aplicativos e funções que são importantes para o seu dia a dia e personalizar a sua experiência da forma que é mais conveniente para você.

Conveniência

Falando em “conveniente”, é um fato que uma assistente virtual como essa altera a sua relação com a casa e a rotina, afinal, o seu dia a dia fica ainda mais intuitivo e facilitado quando você tem “alguém” que colabora com a sua organização diária, e tudo com apenas um comando de voz.

Aprendizado contínuo

Como uma inteligência artificial, a Alexa está constantemente em evolução – ela aprende conforme é utilizada. Ou seja, quanto mais você usa a sua Alexa, mais ela vai aprender com as suas solicitações e usos e mais eficiente vai ficar. Interessante, né?!

