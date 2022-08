Tons claros no décor: inspire-se em 12 ambientes da CASACOR Paraná

Tons claros podem ser ótimos aliados se você busca trazer amplitude e um leve, ou abundante, toque de luminosidade em seu espaço. Por serem cores curingas e atemporais, acabam se encaixando em qualquer estilo de décor e ambiente.

Você pode apostar em um ambiente monocromático (recheado apenas de tons claros), brincar com outras cores em conjunto (como o escuro ou terroso) ou explorar essa tonalidade nos detalhes e mobiliários.

E, claro, que essa tonalidade de cor não poderia ter ficado de fora das tendências da CASACOR Paraná 2022. A seguir, inspire-se em 12 projetos que apostaram nos tons claros para o décor.

1/12 Living Breton, por Arquitetare (Elaine Zanon e Claudia Machado)- CASACOR Paraná 2022 | (Eduardo Macarios/CASACOR) 2/12 Clube de Gourmets Evviva, por Studio Architetonika Nomad. Ambiente da CASACOR Paraná 2022 | (Patrícia Amancio/CASACOR) 3/12 Camarim, por Paloma Albuquerque- CASACOR Paraná 2022 | (Eduardo Macarios/CASACOR) 4/12 Loft de Praia, por Cinandra Geremia- CASACOR Paraná 2022 | (Eduardo Macarios/CASACOR) 5/12 Manhattan Loft, por Griff Arquitetura- CASACOR Paraná 2022 | (Eduardo Macarios/CASACOR) 6/12 Casa Refúgio, por Bruna Varhau e Raphael Meza- CASACOR Paraná 2022 | (Eduardo Macarios/CASACOR) 7/12 Loja de Chás, por Taciana Nakalski- CASACOR Paraná 2022 | (Eduardo Macarios/CASACOR) 8/12 Quarto Infantil, por Karolinna Venturi- CASACOR Paraná 2022 | (Eduardo Macarios/CASACOR) 9/12 Estar Intimo do Casal, por Maristela Penkal e Júlia Penkal- CASACOR Paraná 2022 | (Eduardo Macarios/CASACOR) 10/12 Jardins de Outono, por Casa 88- CASACOR Paraná 2022 | (Eduardo Macarios/CASACOR) 11/12 Casa (RE) Conecta, por Renata Pisani- CASACOR Paraná 2022 | (Eduardo Macarios/CASACOR) 12/12 Suíte Master, por Katia Herzog- CASACOR Paraná | (Eduardo Macarios/CASACOR)

Serviço CASACOR Paraná 2022

Quando: 26 de junho a 14 de agosto de 2022

Onde: Edifício AQUA. Rua Álvaro Alvim, 91 – Seminário, Curitiba

Horário: de terças a sextas-feira, das 15h as 21h; aos sábados das 13h as 21h; aos domingos, das 13h as 19h

Ingressos: de terças a quintas: inteira R$ 70,00/ meia-entrada R$ 35,00

De sextas a domingos: inteira R$ 80,00/ meia-entrada R$ 40,00

Telefone: (41) 3308-6405