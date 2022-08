Cerâmicas do artista Francisco Brennand ganham destaque na CASACOR SP

A Oficina Francisco Brennand participará pela primeira vez da CASACOR São Paulo. A instituição ocupará um espaço de 42 m2 com uma seleção dos conhecidos utilitários que se tornaram marca do escultor e e pintor desde os anos 1950 e que continuam em fabricação até hoje pelos artesãos do espaço.

O que move essa produção é a preservação do legado de sua obra e a contribuição para a sustentabilidade do complexo cultural que leva o seu nome no Recife.

Intitulado “Cerâmica Brennand” e assinado pelo escritório paulistano Metro Arquitetos, o espaço da CASACOR São Paulo 2022 celebra a tradição dos objetos utilitários queimados em alta temperatura que acompanharam o trabalho do artista desde o início de sua carreira.

A proposta dos arquitetos Martin Corullon e Gustavo Cedroni foi realizar uma intervenção pontual, igualmente forte e respeitosa com o espaço pré-existente.

“Uma estante conectada a ilhas de madeira cria uma expografia de muita leveza, que usa a seu favor os ossos estruturais do edifício nesta porção antes inacessível ao público. Não existe definição entre frente e fundo; os visitantes podem rodear o volume principal no qual as peças estão expostas, o que cria uma experiência de percurso mais museológica, sem que se exclua o caráter comercial do espaço”, explica Cedroni.

Entre as peças apresentadas no evento destacam-se os Ovos, forma simbólica da obra de Brennand que representa a constante reprodução e renovação da vida, que poderão ser adquiridos pelos visitantes do evento, além de painéis feitos com os conhecidos ladrilhos cerâmicos da Oficina Francisco Brennand.

Fabricados desde os anos 1970, terão sua produção retomada de forma limitada e artesanal, voltada a projetos especiais a serem desenvolvidos junto a arquitetos, designers e decoradores.

“As cerâmicas são produzidas artesanalmente em muitas etapas, desde a composição única da argila até a queima em alta temperatura, obtendo, assim, resultados únicos de variações tonais que coroam a singularidade de cada peça”, afirma Marianna Brennand, sobrinha-neta do artista e presidente da Oficina Francisco Brennand.

“As cerâmicas utilitárias e ladrilhos produzidos pela Oficina estão presentes no imaginário e na memória afetiva das pessoas. É uma missão dar continuidade a esse legado, olhando para toda tradição do passado e atualizando a produção. É uma forma de celebrar o trabalho de Brennand, ao mesmo tempo em que investimos numa produção com potencial de trazer sustentabilidade para a instituição, no futuro”.

A Oficina tornou-se um instituto sem fins lucrativos em setembro de 2019, alguns meses antes do falecimento de Francisco. No processo de reformulação do complexo no Recife, Marianna esteve à frente também da iniciativa de revisitar a coleção de peças utilitárias e decorativas com o objetivo de reverter os recursos para a sustentabilidade do espaço, como desejava o artista.

Serviço CASACOR São Paulo 2022

Quando: 05 de julho a 11 de setembro de 2022

Onde: Conjunto Nacional – Av. Paulista, 2.073

Horário de funcionamento: terça a sábado, das 12h às 22h. Domingos e feriados, das 11h às 21h.

Ingressos:

R$ 80 (Terça a Sexta) – Inteira

R$ 40 (Terça a Sexta) – Meia entrada

R$ 100 (Sábados, Domingos e Feriados)

R$ 50 (Sábados, Domingos e Feriados) – Meia entrada*

Bilheteria digital: https://casacor.byinti.com

Compra de ingresso de meia-entrada:

– Idoso a partir de 60 anos

– Estudante apresentando o documento válido com foto ou recibo de pagamento

– PCD e seu acompanhante (conforme lei 12.933/13)

– Professor da rede pública e privada, apresentando o documento válido com foto

* Comprovação de meia-entrada será exigida na porta

Importante: A compra do passaporte oferece acesso livre à mostra. Gratuidade de entrada é para crianças com idade comprovada de até 10 anos,

1 (um) CPF pode comprar no máximo 10 ingressos.

Venda para Grupos:

Compras acima de 10 ingressos ou por CNPJ, envie e-mail para ajuda@byinti.com