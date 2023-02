11 ideias para fazer uma festa de carnaval em casa

O Carnaval está chegando e neste ano teremos a volta, com força total, dos bloquinhos, dos desfiles das escolas de samba e todos os festejos que envolvem a data. Mas, você também pode querer reunir os amigos em casa para fazer uma festa particular ou até mesmo um esquenta antes de sair para se divertir nas ruas. Pensando nisso, preparamos uma seleção de ideias de como fazer uma festa de Carnaval em casa. Veja logo abaixo, sugestões de decoração, comidas e bebidas e divirta-se!

Arranjos coloridos

Algumas garrafas de vidro coloridas, que podem ser reaproveitadas, flores e pompons feitos de papel viram um divertido arranjo de mesa.

Backdrop de dobradura

Se tem festa de Carnaval, tem que ter um backdrop para tirar fotos. E aqui, uma ideia bem carnavalesca, com enfeites feitos de papel de cores variadas.

Enfeites de balões

Aqui, uma ideia para enfeitar uma parede em branco com flores feitas de bexigas. Basta escolher formatos variados e amarra-los no formado de pétalas.

Garrafas d`água

Como o Carnaval acontece no verão, hidratação é importante. Então, você pode oferecer garrafas coloridas aos convidados para usarem durante a festa ou para levarem consigo para os festejos nas ruas.

Ice-cream bar

Seguindo o tema do Carnaval no verão, que tal criar um bar de sorvetes na sua festa? Deixe casquinhas, sorvete e confeitos para que os próprios convidados montem como preferirem.

Raspadinhas

Raspadinhas com frutas podem ser uma boa opção de bebida refrescante para servir em uma festa de Carnaval em casa. Uma ideia diferente para servir é apostar em copos de papel, como este da foto.

Snacks em uma bandeja

Uma bandeja com vários andares pode ser um bom utensílio para acomodar bebidas e comidas em uma festa de Carnaval. Aqui, uma peça de aço galvanizado recebeu gelo e garrafas na base, cachorros-quentes e molhos no andar intermediário e batatas fritas no andar de cima.

Salada colorida

Além de ser uma opção de comida saudável, uma bela salada colorida pode criar um efeito visual incrível na mesa da festa. Escolha uma variedade de folhas, legumes e ervas aromáticas da estacão e disponha tudo de forma harmônica em uma bandeja ou travessa baixa.

Pizza festiva

A pizza também pode entrar na onda do Carnaval e também ser um um petisco saudável e saboroso. Faça um degradê com os ingredientes, variando as cores, usando, por exemplo, cebola roxa, brócolis, pimentão, milho e tomate.

Pipoca colorida

Você também pode tingir a pipoca com corante alimentício e criar um arco-íris para enfeitar a mesa e garantir mais uma opção de petisco para os convidados.

Torre de macarons

E, para a sobremesa, que tal criar uma torre de macarons? O famoso docinho francês costuma ser vendido em cores lindas. Então, basta montar um degradê harmônico em uma bandeja.