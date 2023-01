Festival de Verão faz prévia gostosa do Carnaval de Salvador

“Chegamos em casa!” Foi assim que Gilberto Gil e Caetano Veloso resumiram o sentimento não apenas deles, mas da plateia que acompanhou o primeiro dia do Festival de Verão de Salvador, no sábado (23/01). Depois de três anos, o festival voltou a alegrar o verão soteropolitano, no Parque de Exposições, e virou uma verdadeira prévia da folia carnavalesca.

O dueto mais esperado da noite, marcado pelos 50 anos de amizade e parceria musical entre Gil e Caetano, reverenciou a Bahia, com músicas como “Back in Bahia” e “São Salvador”. Como já se esperava, a dupla fez uma bela homenagem a outra companheira de vida e música, Gal Costa, que faleceu em novembro do ano passado. “Gal é uma grandeza que nunca se esgotará”, disse Gil. Eles tocaram “Divino Maravilhoso” e Caetano despiu a camisa de botão que vestia para revelar uma camiseta branca com uma única palavra, em letras garrafais vermelhas: GAL.

A emoção da noite já havia começado mais cedo, quando Criolo convidou ao palco Ney Matogrosso, que, do auge dos seus 81 anos, contagiou o público dançando, rebolando, descendo até o chão. E cantando, é claro, sucessos como “Sangue Latino”, “Homem com H” e “Jardins da Babilônia”.

O destaque do primeiro dia do Festival de Verão Salvador ficou, no entanto, com as mulheres. Margareth Menezes, ministra da Cultura, convidou Majur e Larissa Luz e fez do Parque de Exposições uma avenida carnavalesca. Após a recepção do público aos gritos de “ministra!”, a cantora entregou um medley de “A cor dessa cidade sou eu” e “Elegibô”. Como não poderia deixar de ser, ela encerrou o show de forma apoteótica, com o sucesso “Faraó”.

O clima de folia continuou a musa-mor do Carnaval soteropolitano, Ivete Sangalo, que fez um show de quase duas horas (num festival que estava cumprindo com pontualidade o rigor de uma hora por apresentação), no qual recebeu Luedji Luna e Vanessa da Mata. “Vamos ensaiar hoje para o Carnaval que é assim que vai ser”, disse Ivete, logo de cara. E cumpriu o que prometeu. Ela foi quem mais engajou o público, tocando já no início suas apostas para a semana de festa: “Cria da Ivete”, “Batucada” e “Só Love na Cabeça”. “Cria da Ivete”, que já é queridinha no TikTok, também apareceu logo no começo.

Continua após a publicidade

Mas não faltaram, é claro, sucessos antigos, como “Poeira”, “Abalou” e até hits de sua época de vocalista na Banda Eva, como “Me Abraça” e “Beleza Rara”.

O axé e a percussão baiana também brilharam na apresentação de Carlinhos Brown, que convidou Attooxxá e Duda Beat. O Cacique do Candeal quebrou tudo homenageando sua maior criação, a Timbalada, que comemora 30 anos em 2023. Brown também celebrou a força da ancestralidade negra traduzida na percussão.

Além de Ferrugem e Xande de Pilares, que fecharam a noite, já por volta das três da manhã, o público do Festival de Verão Salvador teve uma grata surpresa. Daniela Mercury, que não havia sido anunciada na programação, se apresentou num dos palcos alternativos, recebendo convidadas como Márcia Freire e Márcia Short, para relembrar clássicos da axé music.

O público voltou para casa com pés cansados de dançar e sorriso no rosto, com desejo renovado (e intensificado) de purpurina no corpo, suor na avenida, Carnaval. De fato, voltamos para casa.