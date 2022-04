Jardins suspensos são tendência. Confira projetos da CASACOR!

Práticos e despojados, os jardins suspensos vêm ganhando destaque em projetos residenciais e comerciais que não abrem mão de ter um “verdinho” aconchegante para dar mais vida à composição. Mas dá para chamar de tendência? Na visão dos especialistas da CASACOR 2021 não há dúvidas sobre isso: e não só isso, como vários deles apostaram em plantas suspensas em seus ambientes.

No projeto acima, assinado pelo SP Estúdio, o verde estava em todos os lugares – inclusive nas paredes. Fazendo uso de uma floreira ou mesmo de um painel, é possível incluir espécies diversas sem ocupar espaço. As samambaias ser as favoritas para esse tipo de composição, já que apresentam um caimento leve que traz movimento para o espaço.

Outra especialista que apostou em um jardim suspenso foi Larissa Abreu. O projeto contou com pequenos vasos suspensos e plantinhas mais delicadas que chamam a atenção e criam um acessório único para o ambiente.

Uma das vantagens de apostar nos jardins suspensos está na economia de espaço. Em um estúdio que possui metragens reduzidas, como o assinado por Pedro Luiz de Marqui, apoiar as espécies em um lugar criativo, como a divisória entre o lavabo e o quarto da suíte, como trazido pelo arquiteto, pode ser uma boa aposta para não comprometer a circulação do ambiente.

Para quem tem dúvidas sobre como usar plantas na cozinha, Gabi Pontual exibiu uma forma moderna, que contou com jardins suspensos para ser colocada em prática. Batizado como “Sala do Viver”, o projeto traz uma reflexão sobre a vida e a natureza, e nada como as plantas serem utilizadas como um verdadeiro símbolo da vida.

Colocar pequenas floreiras embutidas na parede também um jeito inteligente de conseguir otimizar espaço e criar um detalhe bonito no projeto. Ana Moura e Ana Higino da Arquitetos Associados colocaram isso em prática e criaram um espaço para leitura bastante acolhedor e saudável.

O bar da CASACOR São Paulo também apostou em um jardim suspenso para trazer vida à decoração de um jeito que não comprometesse o preparo das bebidas e comidas. Para isso, diferentes espécies foram colocadas no teto, refletindo uma urban jungle exuberante criada pela dupla da Kalil e Ferre Paisagismo.