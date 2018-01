O Tinder dos empregos lhe ajuda a dar match em vagas de trabalho

Procurar vagas de emprego está cada vez mais digital (adeus buscas em páginas de jornais!). Além do Linkedin –rede social para perfis profissionais– e sites de recrutamento como o Vagas.com.br, são cada vez mais comuns os aplicativos que lhe ajudam nessa missão. A novidade agora é uma plataforma que funciona como o Tinder, mas ajudando a dar matches em oportunidades de trabalho: o Empreguei.

Voltado para vagas administrativas e operacionais, o Empreguei foi criado pelo empreendedor Macio Furtado.“Enquanto o processo usual de busca de emprego é frustrante, as empresas recebem uma enxurrada de currículos apenas para ter 85% de inadequação entre candidatos e vagas”, disse Marcio a Exame.com sobre sua inspiração para criar a startup.

A plataforma é gratuita. Nela, o usuário deve cadastrar suas informações profissionais, de moraria e pretensão salarial. Além disso, os interessados também são convidados a fazer um teste vocacional. Depois, os dados são cruzados com as vagas cadastradas no Empreguei para encontrar o match perfeito entre candidatos e oportunidades de trabalho.

A empresa que busca novos funcionários, então, recebe os perfis dos candidatos em um ranking criado a partir do teste vocacional. Além disso, Marcio afirma que outro benefício da plataforma é a rapidez de seleção. “Nossa meta é fechar uma vaga em até 24h, contando a partir do momento em que a empresa publica a vaga e recebe os candidatos correspondentes”, diz.

O Empreguei está disponível para desktop e Android.