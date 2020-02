Planejamento financeiro: como guardar dinheiro para garantir o futuro dos filhos

Sempre é tempo de criar uma reserva. Tente estabelecer um objetivo mais modesto ou faça um esforço de poupança maior.

Foto: Getty Images

“Guardar desde cedo é usar o tempo a seu favor.” É assim que Ricardo Aguida, gerente de planejamento e gestão comercial da Bradesco Seguros, orienta seus clientes. “Quanto mais tempo o dinheiro fica aplicado, menor o esforço para alcançar a mesma reserva”, explica o consultor. O ideal é programar um depósito mensal e não furar. Se poupar R$ 1,70 por dia (R$ 51 por mês) desde os primeiros meses do bebê, aos 18 anos ele terá R$ 15 mil para pagar os estudos.

Poupança ou previdência: veja onde investir!

Poupança: está diretamente ligada ao desempenho da economia do país. “Quanto menores os juros praticados pelo governo, menores os ganhos do poupador”, explica Ricardo. O ideal é programar um depósito automático para não esquecer todo mês.

Vantagens: depósitos na poupança realizados por pessoas físicas ficam isentos de imposto de renda. A qualquer momento você poderá sacar a reserva.

Previdência: esse recurso geralmente traz rendimentos maiores que os da poupança. Isso porque o banco faz investimentos e “joga” a grana em diversas aplicações, de acordo com as melhores taxas. Na hora de sacar o dinheiro, haverá desconto de imposto de renda.

Vantagem: a longo prazo, mesmo com o desconto do imposto, esse investimento rende mais do que a poupança.

Atenção!

Os planos de previdência apresentam carência de resgate de 60 dias a dois anos, dependendo do contrato. Isso significa que você não poderá sacar o acumulado antes desse período.

Reserve hoje para amanhã

· Quanto guardar por mês: R$ 50 / Reserva em 18 anos*: R$ 15.719

· Quanto guardar por mês: R$ 100 / Reserva em 18 anos*: R$ 31.437

· Quanto guardar por mês: R$ 150 / Reserva em 18 anos*: R$ 47.156

· Quanto guardar por mês: R$ 250 / Reserva em 18 anos*: R$ 78.590

*Investimento em poupança com taxa de juros real (descontada a inflação) de 4% ao ano.