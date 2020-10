Maisa encerra contrato com SBT e deixa a emissora após 13 anos

Atualizado em 3 out 2020, 12h54 - Publicado em 3 out 2020, 09h50

Por Da Redação - Atualizado em 3 out 2020, 12h54 - Publicado em 3 out 2020, 09h50

A apresentadora e atriz Maisa Silva, 18 anos, não renovou o contrato com o SBT e sairá da emissora após 13 anos de história. O anúncio foi divulgado neste sábado (9). A jovem deve ficar na casa até o mês de outubro.

Na nota, o SBT agradece pela parceria e revela que Maisa tem novos planos profissionais. “Foi uma decisão muito difícil, mas a apresentadora sai pela porta da frente e com imensa gratidão a toda a família Abravanel e todos os profissionais que participaram de sua jornada durante esse período onde cresceu e se desenvolveu como artista, apresentadora e influenciadora”.

Obrigada por todo o apoio, estou recebendo mensagens muito carinhosas e do fundo do meu coração, eu não esperava. Tive muito medo o que iam pensar, mas tb segui firme com minha decisão poir tive amparo da minha família e do @SBTonline pra seguir meus sonhos e trilhar meu caminho. — +a (@maisa) October 3, 2020

Segundo a emissora, a saída da atriz está ligada ao desejo dela de participar de outros tipos de trabalhos. “A decisão foi tomada por conta de novos projetos pessoais e profissionais que Maisa tem vontade de fazer”, diz o comunicado.

A carreira de Maisa começou aos 3 anos no programa do Raul Gil, na Record, dublando artistas como Ivete Sangalo e o grupo Rouge. A espontaneidade fez com que ela acompanhasse o programa na Bandeirantes e por fim no SBT. Na emissora, ela se tornou apresentadora dos infantis Sábado Animado, Domingo Animado e Bom Dia & Cia.

Maisa não parou por aí e, em 2011, começou a atuar. Sua estreia foi na novela Carrossel, adaptada por Iris Abravanel, interpretando a personagem Valéria. Outra produção que fez parte foi Carinha de Anjo, de 2016. Desde fevereiro de 2019, ela apresentava o seu próprio talk show, o Programa da Maisa.

Os fãs ainda vão poder acompanhar a apresentadora na emissora de Silvio Santos em alguns quadros, como dos programas do dono do baú e no Domingo Legal, apresentado por Celso Portiolli, além do Teleton.

Veja abaixo o comunicado da emissora

“O SBT informa que, após 13 anos de emissora, a apresentadora Maisa comunicou a emissora sobre a não renovação de seu contrato, que vence em Outubro. Foi uma decisão muito difícil, mas a apresentadora sai pela porta da frente e com imensa gratidão a toda a família Abravanel e todos os profissionais que participaram de sua jornada durante esse período onde cresceu e se desenvolveu como artista, apresentadora e influenciadora. A decisão foi tomada por conta de novos projetos pessoais e profissionais que Maisa tem vontade de fazer. Sua parceria com a emissora continua através do Teleton e participações especiais nos programas da casa, como Programa Silvio Santos, Domingo Legal, projetos digitais, entre outros. Será o início de um novo ciclo na vida de Maisa. A diretoria e todos os colegas do SBT desejam à apresentadora ainda mais sucesso e realizações em seus novos caminhos.”