Maisa Silva conheceu o Faustão e fez a melhor piada do encontro

Ô loco, meu! Maisa Silva, sempre assídua na rede social Twitter, resolveu compartilhar recentemente um encontro especial que definitivamente não acontece todos os dias.

Na última quarta-feira (4), a apresentadora do “Programa da Maisa”, exibido no SBT, postou uma foto em um shopping de São Paulo com ninguém menos do que Fausto Silva!

“Beleza, acabei de conhecer o Faustão no shopping”, disse ela no Twitter, se mostrando animada com a surpresa.

Beleza acabei de conhecer o Faustão no shopping — +a (@maisa) December 5, 2019

Em seguida e “fazendo a linha fã”, foi a hora dela publicar a foto que tirou com o ídolo. E, claro, que ela fez questão de fazer uma legenda divertida brincando com algumas das frases famosas do apresentador, como “fera” e “aí, meu”. Além de também brincar com o fato de ela ter “saído falando” na imagem.

Confira:

Acabei de conhecer essa fera aí meu. Mas sai falando na foto kkkk pic.twitter.com/oF5Qc7SnIe — +a (@maisa) December 5, 2019

O encontro surpreendeu os fãs e seguidores de Maísa, rendendo diversos comentários divertidos. “Encontro do século”, disse a atriz Giovanna Grigio, por exemplo. “Ó a felicidade do Faustão de ter conhecido a Maisa”, brincou um seguidor.

Veja a foto do encontro abaixo:

