Como se destacar no LinkedIn para conseguir emprego

Dica: siga os perfis das empresas que você acha interessante e gostaria de trabalhar

Foto: Getty Images

O LinkedIn é uma espécie de Facebook ou Orkut voltado ao mundo profissional. Seu perfil ali funciona como um currículo que pode ser visto por qualquer empresa, mas saber usar as ferramentas do site é essencial para se dar bem. Siga as dicas.

Preencha tudo

Quem descreve pelo menos uma de suas experiências profissionais anteriores tem seu perfil visto, em média, 12 vezes mais do que os outros.

De cara limpa

Não maquie o passado: seja objetiva em sua descrição, pois os recrutadores não têm muito tempo para analisar os perfis.

Uso constante

Quem acessa mais seu próprio perfil aparece primeiro nas buscas feitas por recrutadores. Mostrar que está presente também é importante: sempre descreva as novidades sobre o que estiver fazendo.

Aproxime-se

Siga os perfis das empresas. Assim você passa a ser notificada toda vez que elas anunciarem vagas.

Quem gostou?

Se achar ex-chefes no LinkedIn, peça uma recomendação. Em troca, mande suas impressões sobre eles. (No menu “Perfil”, clique em “Recomendações”.)

Tudo ligado

Integrando seus perfis do Twitter e do LinkedIn, você pode monitorar as empresas que tuítam suas vagas. (No menu “Mais”, vá para “Obter mais aplicativos” e “Tweets”.)

Diga o que quer

Mande mensagens para os contatos profissionais que for adicionando – e deixe claro que tipo de cargo está procurando para que possam ajudá-la.

Você tem nome

Reduza o endereço do seu perfil para www.linkedin.com/in/oseunome. (No menu “Perfil”, clique em “Editar” e em “Personalizar URL”.) Fica melhor em currículos e cartões.

Ali ao lado

Nos grupos, você acha pessoas com os mesmos interesses que você. E também anúncios de vagas feitos por empresas que às vezes não estão no LinkedIn.