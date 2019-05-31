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Cabelos

Você vai ficar chocada com as transformações que este cabeleireiro faz

O russo Yevgeny Zhuk usa seu talento para melhorar a autoestima de suas clientes - e o resultado é incrível!

Por Da Redação
access_time 8 jan 2020, 08h43 - Publicado em 31 maio 2019, 14h31

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Muitas vezes uma simples mudança na aparência – como um bom corte de cabelo ou coloração que combine com seu tom de pele – é capaz de melhorar a nossa autoestima e confiança no ato. Para isso, geralmente é necessário recorrer a profissionais que nos apóiem e nos deixem confortáveis o suficiente para mudar sem arrependimentos. O cabeleireiro russo Yevgeny Zhuk é esse tipo de pessoa.

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O profissional, que atende no salão ZHUK.STUDIO, em Moscou, vem chamando bastante atenção nas redes sociais (em especial, em seu perfil do Instagram), por postar alguns de seus trabalhos, usando aquele modelinho “antes e depois”, um velho conhecido nosso. A maioria das fotos é realmente impressionante (claro que as mulheres aparecem maquiadas nas imagens, mas a gente quer mesmo é que você repare nos cabelos!) e elas vêm acompanhadas de legendas fofas e cheias de elogios às suas clientes.

A seguir, selecionamos as melhores delas:

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Новая Перезагрузка!!! ⠀ С таким цветом волос Саша стала выглядеть ярче🌟 Образ получился контрастней, но не за счёт окрашивания в яркие оттенки, а за счёт тотально-светлого цвета!!! Голосуем!!! ⠀ Блондинки ⚪️или брюнетки ⚫️ ???? ⠀ Для создания цвета я использовал #lorealpro , осветление длины в закрытой технике при помощи #blondstudio , затем осветление корней ( везде добавил уход #smartbond ) Тонирование 10.12-40 гр. #dialight .

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“Com essa cor de cabelo, Sasha ficou ainda mais radiante!🌟”.

“Para mim, a coisa mais importante em um corte de cabelo é a forma. A silhueta de um corte, que dá ênfase aos pontos fortes do rosto e disfarça os ‘pontos fracos’, é mais importante do que um visual supercriativo, incomum ou fashionista nas formas. Nesta foto você consegue observar como o corte de cabelo muda a silhueta da pessoa (eu indiquei as mudanças desenhando setas nas fotos)”.

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Многие женщины 👩🏼считают, что у них есть только один 1⃣ идеальный образ. Так вот, это не так. На мой взгляд, у каждой девушки есть несколько вариантов стрижки, длины и цвета волос, прически, с которыми она может выглядеть прекрасно. Главное правильно подобрать 😎. ⠀ Опираясь на некоторые индивидуальные особенности внешнего вида, характера и даже эмоционального состояния девушек, с которыми я работаю, я подбираю тот образ который им нужен 🧐 ⠀ И именно такая специфика и стиль работы присутствует у мастеров моего Салона @zhuk.studio 👌🏽 И это я считаю самым главным в нашей работе ☝🏼 ⠀ На фото одна и также девушка, в разных образах. И на мой взгляд, они оба ей подходят. Но большинству, может нравиться только один. Какой из образов нравится вам больше??? 1 или 2???? ⠀ #zhukpro #zhukstudio Поставьте лайк.

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Давно не выкладывал преображения с @perezagruzkatnt . Исправляюсь, в этой работе я хотел добавить контраста в образе нашей героини, поэтому прикорневую часть волос я затемнил, используя #lorealpro #inoa 7.23-10гр. + 7- 30гр. Длина волос 10.32-20гр.+clear-10гр. Таким образом появился визуальный объём, контраст между цветом лица и цветом волос , и гармония между цветом бровей и цветом прикорневой зоны волос. Будьте красивыми, целую 😚!!! Ставьте ЛАЙК! И комментируйте, какой цвет волос порекомендовали бы ВЫ героине!

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Делюсь с вами результатом слаженной работы команды телепроекта «На 10 лет моложе» и @zhuk.studio ! Над финальным образом под моим руководством трудились стилисты и визажисты моей студии! Мастера, которые знают о желании преобразиться или быть моложе не понаслышке. Я горд тем, что моя команда мастеров трудится над вашими образами каждый день! И каждый день девушки и женщины покидают мою студию, помолодев на несколько лет, увидев себя в новом свете и в новом образе! И если вы давно хотите почувствовать себя на месте героини телепроекта – жду Вас в гости у себя в студии на Покровском бульваре! Телефон для записи 8(910)0015333

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Всем привет 👋 Хочу рассказать вам о так называемых ”секущихся концах ” . Сечение волос может стать как результатом неправильным использовании волос , так и следствием авитаминоза или снижения иммунитета. Причины сечения волос: 1.⭕️агрессивное химическое воздействие (хим.завивка, окрашивание , активное использование стайлинговых средств на спиртовой основе ) если все делать с умом , ничего плохого с волосами не произойдёт. 2. ⭕️Регулярная «неОдЫкватная»🙂 термаукладка ( использование плойки или утюга на влажные или не просушенные волосы ) 3. ⭕️Некачественные расчески и . Неподходящие аксессуары для волос.(грубые резинки , дешёвые расчёски шпильки итд) 4. ⭕️Плохая вода. Высокое содержание хлора и солей . 5. ⭕️Тупые ножницы во время стрижки ( если увеличить процесс среза , вы увидите как происходит дробления волоса ☝🏼 когда ножницы острые процесс происходит как по маслу 👌🏽 6. ⭕️Длинные волосы.🤔да-да-да !!! Просто длинные волосы , длиной более 30 см (у кого то больше у кого то меньше )испытывают недостаток питательных веществ. Наилучшее питание получают корни, а до кончиков мало что доходит ( да и именно концы волос пережили уже много лет и зим) Поддерживать здоровье кончиков волос стоит, в том числе, снаружи ( для этого существуют профессиональные уходы для волос ) 💁🏼‍♂️ Если концы волос уже в ужасном состоянии, лично я рекомендую состричь их , сделав красивую стрижку . Ведь красота волос не в длине а в качестве волос ✌🏼 #жукстудио #zhukstudio @zhuk.studio #евгенийжук #здоровыеволосы #студиожук #EVzhukstudio

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