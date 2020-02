Turbine a hidratação capilar caseira

Turbine a hidratação em casa

Foto: Getty Images

Seguindo algumas dicas de hidratação capilar caseira, você ganha tempo e dinheiro, além de um resultado digno de salão.

Lave muito bem

A cada 15 dias, lave com um xampu antirresíduos, que tem um efeito detergente mais poderoso que os xampus comuns. Alterne com o xampu ideal para seu tipo de cabelo. E nada de lavagem rapidinha. Já reparou como, no salão, ela demora? A ideia é lavar bem o couro cabeludo e as raízes – faz toda a diferença. Use as pontas dos dedos (nunca as unhas). Aplique o produto duas vezes: uma para tirar o excesso de sujeira e resíduos e a outra para limpar de vez.

Faça massagem

Depois de lavar o cabelo, enxágue-o bem e aplique a máscara de hidratação em todo o comprimento. Faça movimentos de cima para baixo, mecha a mecha, deslizando as mãos pelos fios. Para desembaraçar, use um pente de dentes largos – assim você também espalha melhor o produto.

Enxágue e finalize

Tire bem toda a máscara dos fios. Continue enxaguando-os até perceber que eles não estão, literalmente, cremosos. Depois de enxugar com a toalha ou o secador, use um spray de brilho. Para não errar na dose, borrife o produto para o alto e “entre” embaixo do jato. Assim, ele não fica concentrado em só uma parte.

Fotos: Divulgação

1. Xampu antirresíduos, Lowell, R$ 24,30*

2. Pente Aquahair (SM 150), Condor, R$ 3,60*

3. Spray de brilho, Moroccanoil, R$ 98*

*Preços pesquisados em junho/2012