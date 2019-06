Testamos: Escova de modelar 3D promete facilidade para fazer cachos

São muitas as opções no mercado hoje em dia para quem ama fazer cachos nos cabelos. Entretanto, grande parte delas envolve um grande investimento financeiro e consiste em equipamentos pouco práticos.

Foi pensando nisso que a marca O Boticário acaba de lançar a Escova de Modelar 3D, que promete ser uma opção para modelar os cachos com praticidade. Por não consistir em um aparelho eletrônico, ela traz um preço mais acessível se comparada a outros apetrechos, custando R$ 64,90.

Com formato esférico, a escova permite que o cabelo seja modelado , envolvendo os fios em todas as direções durante a secagem. O lançamento faz parte da linha “Match – Tropa de Estilo”, com produtos elaborados com tecnologia e inovação, que auxiliam na hora de fazer penteados.

Escova de modelar 3D Match

Nós testamos!

Para fazer os cachos, alguns passos simples devem ser seguidos:

Lave bem o cabelo, penteie-o e seque-o com o jato frio do secador. Separe o cabelo em mechas. Com a ajuda do secador, passe a escova desde a raiz, descendo devagar e girando-a até a ponta da mecha. Sem soltar a escova, passe o secador da raiz às pontas na mecha torcida.

Pontos positivos e negativos

A escova realmente é fácil de ser manuseada. Seu formato esférico auxilia na hora de girá-la para fazer os movimentos dos cachos, deixando o cabelo com mais volume e movimento. Mas lembre-se de deixar a escova em pé, para que os fios não embaracem.

O principal ponto negativo é que o cacho não fica definido por muito tempo. Para quem procura mais definição ou um efeito parecido com o de babyliss, recomendo usar também um fixador de cachos.

