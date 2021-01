Shampoos antiqueda funcionam? Cientista explica como eles agem

Shampoos comuns têm a finalidade de higienizar o couro cabeludo. Mas, também há aqueles que fazem todo esse processo e cuidam da sua saúde capilar. São os dermocosméticos, produtos clinicamente testados que podem trazer bons resultados. Há alguns que são efetivos para calvície, condição que acomete homens e mulheres.

Segundo dados da Sociedade Brasileira do Cabelo (SBC), apenas em 2018, o número de pessoas atingidas pela calvície alcançou 42 milhões. Apesar do senso comum, não foram apenas pessoas mais velhas, jovens com idades entre 20 e 25 anos representam 25% dos dados relacionados à queda, geralmente estimulada por problemas emocionais e genéticos.

Procuramos a cientista especializada na área de Cosmetologia Avançada Jackeline Alecrim para falar sobre a eficácia dos shampoos antiqueda e como escolher o ideal para tratar a queda de cabelo. “Estudos demonstram que ativos veiculados através de shampoos cientificamente desenvolvidos e englobados na classe de dermocosméticos apresentaram efeitos benéficos e podem sim melhorar fisiologicamente o funcionamento do couro cabeludo. Essa possibilidade representa um avanço importante no tratamento, já que aumenta o leque de opções de coadjuvantes para combater a queda de cabelo”, explica.

Ela também conta sobre seu estudo com café para combater a calvície. “Estudei bastante sobre os ativos provenientes do extrato biotecnológico de café e percebi uma alta capacidade de criar a partir dele, uma formulação capaz de viabilizar o crescimento capilar e tratar quadros de calvície, me dediquei quatro anos para encontrar a concentração ideal e forma correta de extração, que deu origem a uma tecnologia patenteada que ganhou repercussão mundial”, conta.

Jackeline, em 2017, criou a MagicScience Brasil. “Contamos com mais de dez formulações inovadoras, nosso carro chefe e maior inovação com tecnologia Patenteada é o shampoo Caffeíne’s Therapy, mas toda linha possui tecnologia inteligente, que se adequa a qualquer tipo de cabelo e 2021 será marcado pela nossa expansão para a linha científica de cuidados com a pele”, informa.

De acordo com a especialista, o tratamento via folicular, no couro cabeludo, é considerado muito efetivo na disponibilização dos ativos caso as substâncias estejam em um tamanho molecular correto e sejam veiculadas através de shampoos específicos e aplicadas no couro cabeludo área que precisa ser tratada para a efetividade do tratamento — a aplicação no comprimento dos fios não alcança efetividade, já que está região não apresenta atividade fisiológica.

Como aplicar os shampoos antiqueda corretamente para aumentar os efeitos

A cientista explica que há uma regra básica para absorção de ativos por via tópica: quanto mais fios em uma região, maior é a capacidade de absorção de ativos. Assim, ela destaca que o couro cabeludo pode ser considerado a via externa com a maior capacidade de absorção, já que cada fio de cabelo está fixado em uma abertura, o poro, com comunicação direta para o interior dos folículos pilosos. “Um fator extremamente positivo para o manejo e tratamento da alopecia, já que a disponibilidade dos ativos pela via folicular é extremamente importante para o tratamento”, explica.

A pesquisadora explica que estes produtos são especialmente desenvolvidos para funcionarem como carregadores de substâncias e têm uma formulação capaz de romper facilmente as barreiras do sebo depositado sobre o couro cabeludo, devido à presença de tensoativos específicos. Isso favorece a absorção destas moléculas, o que aumenta a eficiência do tratamento.

“A forma correta ao aplicá-lo é massageando o couro cabeludo, isso favorece a microcirculação sanguínea local, o que ajuda ainda mais a chegada dos ativos até o seu alvo terapêutico”, detalha e complementa. “Movimentos circulares leves com duração de dois minutos já são suficientes para absorver os nutrientes. “

Muitos acreditam que os tônicos capilares entram neste leque, mas não. “Além de terem dificuldade para romper as barreiras formadas pelo sebo, nem sempre são bem espalhados pelo couro cabeludo, contém substâncias como álcool, que resseca os fios e é vasoconstritor, o que dificulta a absorção. Portanto, é crucial prestar atenção na fórmula”, alerta.