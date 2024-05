3 melhores escovas modeladoras para um cabelo de salão

Nem todo mundo tem a destreza de fazer uma escovação de salão em casa. Por isso, as escovas modeladoras revolucionaram o mercado e permitiram resultados incríveis mesmo quando utilizadas por amadores. Se você gosta do seu cabelo alinhado, bem modelado e com movimento, veja os produtos que selecionamos:

1. Escova secadora Mondial

A escova da Mondial é muito prática e fácil de usar. O produto libera ar quente enquanto você realiza movimentos circulares, escovando o cabelo. Com seu formato oval, ficou ainda mais fácil de modelar os fios. O acabamento são ondas voluptuosas que destacam seu rosto. Mas lembre-se: antes de modelar, seja com secador, chapinha ou escova, é necessário usar o protetor térmico.

2. Escova Rotativa Philco

A escova rotativa dispensa grandes trabalhos manuais. Os dois botões em sua haste rotacionam a escova para os dois sentidos automaticamente. O sistema giratório de 360 modela o cabelo de maneira rápida e profissional. Não esqueça de prolongar as ondas utilizando bobes aquecidos após a finalização da escova.

3. Escova Lizz Profissional

Lizz Professional Escova De Cabelo Lizz Secadora Super Ion 3000 Compre agora: Amazon - R$ 399,90

Uma só haste e diferentes funções. A escova Lizz reúne em um único aparelho todas as vantagens de um secador, um modelador e um pente. Seus diferentes acessórios tornam o produto mais versátil, já que ele realiza diferentes finalizações. E para um resultado ainda mais alinhado, é preciso utilizar um óleo reparador, para tratar e ter o acabamento perfeito dos fios.

