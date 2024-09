“Mania de Você”: conheça a história e elenco da nova novela das 9

Após o sucesso absoluto de “Renascer”, estreia nesta segunda-feira (09) a nova novela das 21h na programação da TV Globo, “Mania de Você”.

Escrita por João Emanuel Carneiro, autor responsável por sucessos como “Avenida Brasil” e a web novela “Todas as Flores”, o folhetim conta a história de duas amigas, Viola e Luma, que têm suas vidas atravessadas por amizades, ambição, inveja e muitas traições envolvendo seus relacionamentos, família e carreiras.

Com um elenco que conta com figuras veteranas da TV como Adriana Esteves, Rodrigo Lombardi, Eliane Giardini, Mariana Ximenes e Fábio Assunção, a nova produção, dirigida por Carlos Araújo, também será responsável por lançar novos talentos na TV como a cantora e atriz Gabz, intérprete da geniosa Viola ao lado de Agatha Moreira, que por sua vez dá vida à sua melhor amiga, a determinada chef de cozinha Luma.

Entre outros nomes já confirmados no folhetim, aparecem Chay Suede, Nicolas Prattes, Eriberto Leão, Thalita Carauta e outros grandes nomes.

A seguir você confere todos os detalhes sobre o primeiro capítulo da novela “Mania de Você“, com exibição marcada para esta segunda-feira, às 21h, na TV Globo. Veja:

O que acontece no primeiro capítulo de “Mania de Você”?

Paternidade dupla

Logo no primeiro capítulo, acompanhamos a gravidez conturbada de Cecília (Simone Spoladore), esposa do envolvente e rígido Molina (Rodrigo Lombardi). Cecília, porém, descobre que o bebê que está esperando é, na verdade, fruto de um relacionamento extraconjugal com Alfredo (Fábio Assunção), por quem ela jura seu verdadeiro amor.

Perto de dar à luz, Cecília liga para Alfredo a fim de informá-lo sobre o nascimento da criança. No entanto, é Molina quem a acompanha até o hospital e descobre que tanto a vida de sua esposa quanto a do bebê correm risco.

Cecília, no entanto, morre logo após dar à luz Luma (Agatha Moreira), filha de Alfredo, que chega ao hospital pouco tempo depois da morte de sua amante.

Molina, ao descobrir que não é o pai biológico de Luma, decide matar Alfredo com a ajuda de Mércia (Adriana Esteves), sua governanta e fiel escudeira, assumindo a responsabilidade e a guarda de Luma nos anos seguintes.

Relação para além dos negócios

É a partir da morte de Alfredo que conhecemos em detalhes da relação entre a governanta Mércia e o empresário Molina. Magnata do ramo de cyber segurança, o galã mantém uma relação para além dos negócios com sua governanta, que segundo o site do Gshow, é descrita como uma personagem neurótica, fria e extremamente calculista.

Mércia é mãe do sensível Mavi (Chay Suede), fruto do seu relacionamento com Nahum (Ângelo Antônio), com quem manteve um relacionamento por anos. Mas é após conhecer Molina que a governanta decide abandonar o relacionamento e o filho para seguir uma vida ao lado do empresário.

Anos mais tarde, Nahum descobre que Mavi, na verdade, é filho de Molina e herdeiro de uma grande fortuna.

Mavi e Gabz

Quando adulto, é Mavi quem ajuda Viola (Gabz) em uma situação perigosa envolvendo violência sexual. A jovem, moradora de uma comunidade no Rio de Janeiro, é sequestrada e levada à força para a casa de um traficante. No entanto, Mavi, que estava no local, age rapidamente e a auxilia em uma fuga desesperada pela favela.

Inicialmente desconfiada de Mavi e sem um lugar seguro para ir, a jovem Viola se vê perdida nas ruas. Mesmo assim, é Mavi quem permanece por perto e insiste em ganhar a confiança e o amor da jovem.

Luma e Rudá

Diferente do casal Mavi e Viola, que se encontram durante a fase adulta, Rudá (Nicolas Prattes) e Luma (Agatha Moreira) têm uma conexão desde a infância, que perdura até a adolescência quando os dois começam a namorar.

Vindo de realidades completamente diferentes, Rudá é um típico caiçara dedicado à causas ambientais, enquanto Luma, que cresceu em meio ao luxo da sociedade burguesa do Rio de Janeiro, sonha em ser chef de cozinha.

Logo no primeiro capítulo, Molina fará de tudo para afastar a filha do seu primeiro e grande amor. Após tramar a separação dos dois, o empresário será capaz de oferecer à própria filha um curso de gastronomia na França, seu maior sonho, na tentativa de separá-la de Rudá.

E aí, ansiosas?

