Os 6 melhores looks da novela ‘Mania de Você’

A novela Mania de Você chegou à programação da TV Globo neste mês e já está dando o que falar! A trama é assinada por João Emanuel Carneiro, autor de Avenida Brasil, e conta com quatro protagonistas: Chay Suede, Gabz, Agatha Moreira e Nicolas Prattes.

Além do enredo, a moda da nova produção está chamando atenção do público por sua praticidade. Veja a seguir looks fáceis e estilosos para se inspirar!

Agatha Moreira

Não é de hoje que Agatha Moreira demonstra seu talento na TV brasileira. Desde 2012, em Malhação, a atriz escancara sua capacidade artística e faz parte de grandes projetos da teledramaturgia.

Atualmente, ela protagoniza Mania de Você com a personagem Luma, uma menina rica que se torna motorista de aplicativo em São Paulo. Além da atuação, o destaque está nas peças usadas por Luma. Estilosas, confortáveis e autênticas, ajudam a contar a história da personagem.

Continua após a publicidade

Mariana Ximenes

Mariana Ximenes está entre os destaques das novelas do Brasil. Inspirada em clássicos como Bonequinha de Luxo e Feira das Vaidades, agora a atriz encara a vilã Ísis. Demonstrar todo seu poder é possível também graças ao trabalho dos figurinistas, que elegeram looks cheios de glamour para Ísis.

Adriana Esteves

Outra nome importante das telenovelas brasileiras é Adriana Esteves. Após a parceria com João Emanuel Carneiro em Avenida Brasil, ela repete a colaboração dando vida à Mércia, uma mulher fria, calculista e misteriosa.

Essas características são ressaltadas pelo visual sério da personagem. O vestido social preto, por exemplo, foi uma das peças escolhidas para enfatizar esses pontos.

Duda Batsow

Duda Batsow faz parte de uma nova geração de atores nas telinhas. Na novela, ela interpreta Bruna, uma jovem alegre e divertida que vai acabar se relacionando com o tio. O look acima, composto por macacão branco e top colorido, é uma escolha despojada e confortável para o dia a dia.

Continua após a publicidade

Eliane Giardini

Mais uma atriz que fez parte do elenco de Avenida Brasil, Eliane Giardini chega em Mania de Você com Berta, uma empresária inteligente, sofisticada e com forte personalidade que mora em Angra dos Reis. Para o papel, é importante uma composição que apresente essas características, como o vestido verde e as joias prateadas usado por ela.

Assine a newsletter de CLAUDIA

Continua após a publicidade

Receba seleções especiais de receitas, além das melhores dicas de amor & sexo. E o melhor: sem pagar nada. Inscreva-se abaixo para receber as nossas newsletters:

Receba a melhor curadoria de conteúdos de gastronomia de CLAUDIA COZINHA. Inscreva-se aqui para receber a nossa newsletter Aceito receber ofertas produtos e serviços do Grupo Abril. Cadastro efetuado com sucesso! Você receberá nossa newsletter em breve.

Receba as melhores dicas de relacionamento e sexo. E o melhor: sem pagar nada. Inscreva-se aqui para receber a nossa newsletter Aceito receber ofertas produtos e serviços do Grupo Abril. Cadastro efetuado com sucesso! Você receberá nossa newsletter em breve.

Acompanhe o nosso Whatsapp

Continua após a publicidade

Quer receber as últimas notícias, receitas e matérias incríveis de CLAUDIA direto no seu celular? É só se inscrever aqui, no nosso canal no WhatsApp.

Acesse as notícias através de nosso app

Com o aplicativo de CLAUDIA, disponível para iOS e Android, você confere as edições impressas na íntegra, e ainda ganha acesso ilimitado ao conteúdo dos apps de todos os títulos Abril, como Veja e Superinteressante.