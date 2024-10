Reto, camadas, shaggy: inspirações de cortes para cabelos longos

Os cabelos longos nunca saem de moda! O estilo, que é querido por muitas mulheres, apresenta diferentes maneiras de mudar a aparência com cortes incríveis que não pesam e não ficam sem graça. E se você tem fios longos e não quer abrir mão deles, confira algumas opções que oferecem movimento e volume!

O primeiro passo para adotar um visual diferente sem diminuir o comprimento dos fios ou mudar agressivamente é parar de cortar! Ainda que desistir do processo de crescimento pareça o caminho mais simples, é possível construir algo bonito, sofisticado e com pouca manutenção.

Além disso, uma ação que ajuda no crescimento dos cabelos é reduzir o uso de fontes de calor, como chapinhas e secadores. Isso porque essas ferramentas danificam a estrutura capilar. De acordo com Celso Kamura, para o melhor corte de cabelo “tudo depende da personalidade do cliente e do tipo de caimento que elas preferem”.

Corte em camadas

Ideal para adicionar movimento e volume aos fios longos, o corte em camada funciona muito bem para cabelos cacheados e finos, pois incorporam as madeixas. Normalmente, as camadas começam do queixo para baixo, mas existem opções em que elas se concentram apenas nas pontas.

Esse corte deixa tanto o comprimento quanto as pontas dos fios mais leves, sendo especialmente eficaz para adicionar textura e fornecer a sensação de fluidez. O modelo é simples, versátil e não tira muito comprimento.

Curve cut

O curve cut é um estilo que incorpora várias camadas! Com uma pegada vintage diretamente da década de 90, o corte ganhou destaque na série Friends, com a atriz Jennifer Aniston, que interpreta a personagem Rachel. Ele emoldura o rosto e tem um ótimo caimento.

A descrição feita por Kamura é simples: “longo em camadas leves desfiadas por baixo, e também nas laterais, que dá a impressão do cabelo reto aos olhos, mas tem movimento e leveza”.

A base do corte apresenta formato em U, e ele segue mechas repicadas na parte da frente do rosto, que começam nas extremidades do rosto e vão até as pontas, formando uma espécie de C. Com movimento suave e macio, proporcionam bastante movimento e volume. O corte favorece fios grossos, pois, para ter o formato curvado, o repicado deve ser intenso.

Corte reto

Clássico é sempre um clássico, não é mesmo? Para o corte reto, não tem segredo: pontas alinhadas. Essa alternativa traz seriedade ao visual, sendo uma opção prática que garante consistência aos fios.

O básico, quando bem feito, esbanja confiança. Porém, vale destacar que investir em um corte atemporal não é sinônimo de falta de cuidado. Para obter uniformidade é preciso dar maior atenção para a finalização do penteado, de modo a garantir a definição desejada em uma linha reta.

Butterfly Cut

Inspirado pelo movimento das asas de uma borboleta, o Butterfly Cut (“corte de borboleta”, em inglês) é repleto de camadas e garante muita leveza. O estilo surgiu entre as décadas de 70 e 80, e tem como principal característica o degradê em vários níveis do cabelo, criando diferentes camadas de comprimento, que vão desde o queixo – com camadas esvoaçantes – até às pontas.

A tendência tem como objetivo adicionar volume aos fios. Visto por trás, oferece um ar de movimento, e, de frente, contorna e valoriza o rosto. Com o comprimento em camadas, o corte garante um resultado muito funcional para o dia a dia.

Shaggy Hair

Contemporâneo, o Shaggy Hair (“cabelo desgrenhado”, em inglês) é um corte irregular, prático e com camadas, podendo se adaptar em qualquer tipo de cabelo, do liso ao mais crespo. Ele apresenta repicado na frente, deixando os fios cheios de movimento. O beauty artist das celebridades alega gostar do corte, pois ele “pode ser usado com a textura natural dos fios, sem exigir muito styling, ou escova”.

As camadas de diferentes comprimentos, curtas na parte superior e longas na parte inferior, foram utilizadas por celebridades como Joan Jett e Chitãozinho e Xororó.

Wolf Cut

Inspirado na aparência selvagem dos lobos, o Wolf Cut possui camadas e texturas que oferecem volume e movimento para os fios, resultando em um visual despojado, moderno e muito autêntico. O estilo dispensa manutenção constante e foi aderido por Billie Eilish e Miley Cyrus.

O profissional de beleza pontua: “é o cabelo pra quem gosta de muitas camadas, desfiados, e assimétrico. Ideal para cabelos finos e lisos”. A técnica consiste na criação de camadas finas, deixando as mechas desfiadas no topo da cabeça para dar mais volume. Normalmente, os fios apresentam comprimento médio, mas existem versões longas e curtas.

Hime Cut

Com inspiração nas mulheres da nobreza japonesa do período Heian (entre 794 até 1184), as jovens que completassem a idade adulta cortavam os fios próximo de suas orelhas, na cerimônia Binsogi, resultando no Hime (“princesa”, em japonês). O cabeleireiro destaca: “o cabelo longo ganha um short bob na parte da frente, tendo dois comprimentos”.

O visual é conhecido por unir dois comprimentos em um único corte. Ele ganhou destaque nos anos 70, com a idol Megume Asaoka, em 2017, com o anime Kakegurui e, recentemente, com cantoras de K-pop. O corte, que requer manutenção constante, caracteriza-se pela divisão do cabelo em duas partes, com a franja reta e curta na altura da sobrancelha.

Franja

Para um ar mais contemporâneo, jovial e estiloso, a franja é capaz de emoldurar o rosto e quebrar a monotonia dos fios longos sem comprometer o comprimento. Kamura finaliza: “As franjas são um acessório muito bacana nos fios longos, dá personalidade pro corte, com manutenção mensal ou até quinzenal”.

